Dizi
25 Kasım 2022 - 19:20

Yalı Çapkını'nın hikayesi herkesin yakından tanıdığı ünlü bir şarkıcının hikayesi çıktı!

Yalı Çapkını isimli dizi Cuma gününün rekor kıran dizilerinin başında geliyor. Çok sayıda izleyici kitlesine sahip olan dizinin büyük sırrı ortaya çıktı. Meğer dizinin hikayesinin herkesin çok yakından tanıDığı ünlü şarkıcıya ait olduğu öğrenildi. İtiraf ise Armağan Çağlayan'a yapıldı..

Dizi
25 Kasım 2022 - 19:20
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Yalı Çapkını'nın hikayesi herkesin yakından tanıdığı ünlü bir şarkıcının hikayesi çıktı!


Cuma günleri büyük bir izleyici kitlesi toplayan ve yayınlandığı günden beri listelerde bir numara olan Yalı Çapkının isimli dizi yazar ve psikiyatrist Gürselen Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıktı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarılarak işlenen Yalı Çapkını'nda hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği büyük bir sır ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nın hikayesi



23 Eylül 2022'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki hikayenin yazar ve psikiyatrist Gülselen Budayıcıoğlu'na ait olduğu biliniyordu. Yayına girdiği ilk günden itibaren çok sayıda izleyici kazanan dizide ciddi bir sırrı ortaya çıktı. Yalı Çapkını'nda yer alan konunun hepimizin bildiği ünlü bir şarkıcının hayatı olduğu iddia edilmişti. Konunun detaylarına ulaşıldıkça herkesin şaşkına döndüğü bir giz öğrenildi.

YALI ÇAPKINI HİKAYESİ SAFİYE SOYMAN'IN ÇIKTI

Yalı Çapkını'nın hikayesi

Yazar ve psikiyatrist Gürselen Budayıcıoğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak işlenen Yalı Çapkını adlı dizinin hikayesinin Safiye Soyman'ın hayatına çok benzediği öğrenildi. Bu kadar benzerliği yakalayan isim Safiye Soyman'ın ta kendisi çıktı. Safiye Soyman, Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu programa katılarak çok ilginç bir konuya değindi ve kendisinin de çocuk gelini olduğunu itiraf etti.

Görücülerin ilk olarak ablasına geldiğini söyleyen Safiye Soyman, hayatıyla ilgili tüm detayları paylaşırken şunları söyledi:

"Ablamı istemeye gelip beni gördüler ve bana yöneldiler. Ablamın nişanlı olduğunu öğrendiklerinde kardeşini isteyelim diye konuştular. Yaşımı büyüttüler ve bende evlenmek zorunda kaldım" Yaşadığı olayların tamamını Yalı Çapkını adlı dizide bulduğunu ifade eden Safiye Soyman, babasının yalancı bir şahit bularak kendisini evlendirdiğini itiraf etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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