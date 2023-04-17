MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 00:30

Yalı Çapkını'nın İfakat Yengesi meğer eşi ile böyle tanışmış! Yıllar sonra itiraf etti

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı İfakat rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, Bambaşka Sohbetler adlı programda konuk oldu. Eşiyle tanışma hikayesini anlatı. İşte Gülçin Santırcıoğlu'nun eşiyle olan şaşırtıcı tanışma hikayesi...

MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 00:30
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Yalı Çapkını'nın İfakat Yengesi meğer eşi ile böyle tanışmış! Yıllar sonra itiraf etti
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Bambaşka Sohbetler adlı programda konuk olan Gülçin Santırcıoğlu, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı İfakat rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı bir oyuncudur. Eşi İbrahim Utku Başyazıcı ile birlikte ilk kez NTV ekranlarında yer alan Santırcıoğlu, İbrahim Utku Başyazıcı'nın kaleme aldığı ilk kitap olan Güneş Duası hakkında da programda konuştu.

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Makine mühendisi olan İbrahim Utku Başyazıcı, Santırcıoğlu ile senarist arkadaşları sayesinde Kaş'ta tanıştırılmıştır. Santırcıoğlu, evliliklerinin 10. yılında olduklarını ve İstiklal Caddesi'ndeki Nüfus Müdürlüğü'nde evlendiklerini söylemiştir.

Santırcıoğlu, programda ayrıca Kahramanmaraş'taki depremde dostlarına ulaşamadığını ve bu durumun kendisini derinden üzdüğünü ifade etmiştir. Mesleği gereği birçok şehirde dostluklar edindiğini belirten Santırcıoğlu, depremde kaybettiği dostlarına bile ulaşamamış olmanın acısını yaşadığını dile getirmiştir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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