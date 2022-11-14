Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş







YALI ÇAPKINI OYUNCULARININ MEMLEKETLERİ







DİREN POLATOĞULLARI KİM?

Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, dün yayınlanan bölümün ardından gündem oldu. Birçok kişi oyuncunun özel hayatıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Seyirci özellikle Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu merak etmeye başladı.Çetin Tekindor: Sivas Diren Polatoğulları: Diyarbakır Afra Saraçoğlu: Balıkesir Mert Ramazan Demir: İstanbul Emre Altuğ: Niğde Hülya Duvar: Sivas Beril Pozam: İstanbul İrem Altuğ: İstanbul Gözde Kansu: İzmir Gülçin Santırcıoğlu: İzmir Şerif Sezer: Bursa Öznur Serçeler: Kayseri12 Şubat 1980 İstanbul doğumlu olan oyuncu Diyarbakırlıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimlerini tamamlayan Polatoğulları bu zamana kadar birçok yapımda rol olmuştur. 2009'da Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ekran macerasına başlayan oyuncu asıl çıkışını Üç Kuruş dizisiyle yakalamıştır. Polatoğulları şimdilerde Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa karakterini canlandırıyor.