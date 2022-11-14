Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş

Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, dün yayınlanan bölümün ardından gündem oldu. Birçok kişi oyuncunun özel hayatıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Seyirci özellikle Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu merak etmeye başladı.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARININ MEMLEKETLERİ
Çetin Tekindor: Sivas Diren Polatoğulları: Diyarbakır Afra Saraçoğlu: Balıkesir Mert Ramazan Demir: İstanbul Emre Altuğ: Niğde Hülya Duvar: Sivas Beril Pozam: İstanbul İrem Altuğ: İstanbul Gözde Kansu: İzmir Gülçin Santırcıoğlu: İzmir Şerif Sezer: Bursa Öznur Serçeler: Kayseri