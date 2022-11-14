MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 00:08

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş

Star TV'nin reyting rekorları kıran yeni dizisi Yalı Çapkı'nında Kazım Ağa karakteri damga vuruyor. Bu zamana kadar birçok dizide rol alan ünlü oyuncunun özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan bir detay ise herkesi şaşırttı. Peki, Yalı Çapkını'nın Kazım Ağası Diren Polatoğlulları aslen nereli? İşte detaylar...

MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 00:08
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Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş


Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, dün yayınlanan bölümün ardından gündem oldu. Birçok kişi oyuncunun özel hayatıyla ilgili detayları araştırmaya başladı.

Seyirci özellikle Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu merak etmeye başladı.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARININ MEMLEKETLERİ



Çetin Tekindor: Sivas

Diren Polatoğulları: Diyarbakır

Afra Saraçoğlu: Balıkesir

Mert Ramazan Demir: İstanbul

Emre Altuğ: Niğde

Hülya Duvar: Sivas

Beril Pozam: İstanbul

İrem Altuğ: İstanbul

Gözde Kansu: İzmir

Gülçin Santırcıoğlu: İzmir

Şerif Sezer: Bursa

Öznur Serçeler: Kayseri

 yalı çapkını kazım

DİREN POLATOĞULLARI KİM?

12 Şubat 1980 İstanbul doğumlu olan oyuncu Diyarbakırlıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimlerini tamamlayan Polatoğulları bu zamana kadar birçok yapımda rol olmuştur. 2009'da Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ekran macerasına başlayan oyuncu asıl çıkışını Üç Kuruş dizisiyle yakalamıştır.

Polatoğulları şimdilerde Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa karakterini canlandırıyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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