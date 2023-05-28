Yalı Çapkını’nın o sahnesi 'Yok artık' dedirtti! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yatak sahnesi aşk iddialarına yol açtı!







O OYUNCULARIN YATAK SAHNESİ OLAY OLDU!







Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemde yerini almaya devam ediyor. Paylaşılan video sosyal medyada adeta olay yaratı. Olay yaratan Yalı Çapkını sahnesi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemde yerlerini almaya devam ediyor. İkili partnerin yatak sahnesi dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde yatak odası sahnesi oldukça konuşuldu. Sevgili iddialarını kabul etmeyen ikili partner arkadaş olduklarını dile getirmişlerdi.4 yıllık sevgili olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son verme kararı almışlardı. Yalı Çapkını dizisi rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ismi anılan Afra Saraçoğlu arkadaş olduklarını belirtiyordu. İzmir'de tatilde görülen çift için iddialar ortaya tekrar atılmaya başladı. Geçtiğimiz zamanda Afra Saraçoğlu aşk iddialarına şu şekilde yanıt vermişti: 'Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım' demişti. Çiftin yatak sahnesi televizyon ekranlarında verilmedi. Sadece internete özel yayınlanmıştır.