MAGAZİN
12 Mayıs 2023 - 17:53

Yalı Çapkını'nın Pelin'i bu halleriyle çok konuşuldu! Sosyal medya Buçe Buse Kahraman'ın göğüs dekoltesiyle çalkalandı

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın Pelin karakterine hayat veren başarılı ismi Buçe Buse Kahraman dekoltesiyle ağızları açık bıraktı. Yalı Çapkını'nın Pelin'in o pozlarına karşılık beğeni butonu çöktü.

MAGAZİN
12 Mayıs 2023 - 17:53
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Yalı Çapkını'nın Pelin'i bu halleriyle çok konuşuldu! Sosyal medya Buçe Buse Kahraman'ın göğüs dekoltesiyle çalkalandı


Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını reyting sıralamalarının başında gelirken Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman göğüs dekoltesiyle paylaşım yaptı. Ceketinin içine sütyen giyip poz veren ünlü ismin o pozları haberimizde.

Buçe Buse Kahraman'ın iddialı pozları kısa sürede ilgi odağı olurken Yalı Çapkını'nın Suna karakteri ise yorum yapmadan geçemedi. Başarılı oyuncu Beril Pozam meslektaşının bu güzelliğine iltifat etmeden geçmedi.



Yalı Çapkını pelin

Kahraman'ın takipçileri ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken ""Çok güzelsin çok", "Allah'ım sana geliyorum", "Prenses" yorumunda bulundu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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