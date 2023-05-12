Yalı Çapkını'nın Pelin'i bu halleriyle çok konuşuldu! Sosyal medya Buçe Buse Kahraman'ın göğüs dekoltesiyle çalkalandı













Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını reyting sıralamalarının başında gelirken Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman göğüs dekoltesiyle paylaşım yaptı. Ceketinin içine sütyen giyip poz veren ünlü ismin o pozları haberimizde. Buçe Buse Kahraman'ın iddialı pozları kısa sürede ilgi odağı olurken Yalı Çapkını'nın Suna karakteri ise yorum yapmadan geçemedi. Başarılı oyuncu Beril Pozam meslektaşının bu güzelliğine iltifat etmeden geçmedi.Kahraman'ın takipçileri ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken ""Çok güzelsin çok", "Allah'ım sana geliyorum", "Prenses" yorumunda bulundu.