MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 20:02

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bornozlu paylaşım yaptı! Afra Saraçoğlu'nun bu pozları çok konuşulacak! Bu fotoğraflar sonrası instagram resmen karıştı

Reytinglerin zirvesinde yer alan Star TV ekranlarının dizisi Yalı Çapkını tüm hızıyla deva ederken Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ise adından bahsettirmeye devam ediyor. İnstagram üzerinden bornozlu paylaşım yapan Saraçoğlu'na yorum sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan geldi

MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 20:02
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bornozlu paylaşım yaptı! Afra Saraçoğlu'nun bu pozları çok konuşulacak! Bu fotoğraflar sonrası instagram resmen karıştı


Ekranların iddialı yapımı Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına geçerken Seyran karakteri ise beğenileri topladı. Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ise instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile konuşuluyor. Takipçilerini büyüleyen o pozlara ise beğeni ve yorum yağmuru yapıldı. İşte, Afra Saraçoğlu'nun bornozlu pozları...

Genç yetenek Afra Saraçoğlu'nun instagram üzerinden yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ise bu fotoğraflara yorum yapmadan geçemedi. Saraçoğlu'nun bornozlu fotoğrafına sevgilisi alev emojisi gönderdi.



Afra Saraçoğlu bornozlu pozları

Afra Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde de süper minili pozlarını verirken ilgi odağı olmuştu. Fahriye Hanım ve Kızları dizisiyle ünlenen şöhreti yakalayan Saraçoğlu, şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisiyle övgü üzerine övgü topluyor. İsntagramı aktif kullanan genç yeteneğin 5.5 milyon takipçisi vardır. 

Yalı Çapkını Seyran

Afra Saraçoğlu intagram paylaşımı

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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