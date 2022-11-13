Yalı Çapkını'nın Seyran'ı güzelliğine güzellik kattı! Afra Saraçoğlu'nun mini pozlarına ünlü isimlerden iltifat yağmuru geldi! Saraçoğlu'nun çok konuşulan mini pozları







AFRA SARAÇOĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULAN POZLAR







Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı kariyeri ile adından bahsettirdiği gibi instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla da çoğu kez konuşulmaktadır. Takipçilerinden süper mini elbisesiyle tam not alan Saraçoğlu aynı zamanda birçok ünlü ismin beğenisi de topladı. Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafını beğenen ünlü isimler ve çok konuşulan pozlar haberimizde yer almaktadırYalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'ndan süper minili pozlar geldi. Bu fotoğraflara kayıtsız kalamayan Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Alina Boz, Cemal Canseven, Danla Bilic ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimler ise pozları beğeni yağmuruna tuttu.Özcan Deniz tarafından keşfedilen Saraçoğlu ilk projesi Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle tanınır hale geldi. Büyük bir çıkış yakalayan Saraçoğlu, Selanik göçmeni olup şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine yer verdi. Öğretmen dizisinde ki partneri Mert Ramazan Demir'in eşlik etmesi üzerine büyük bir ilgi gördü. Aktif oyunculuğu devam eden Saraçoğlu'nun 5 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.