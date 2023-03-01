Yalı Çapkını'nın Seyran'ı servetine servet kattı! Afra Saraçoğlu'nun gelirini duyanın nutku tutuluyor!







AFRA SARAÇOĞLU PARA BASIYOR KAŞEYİ KATLADI DA KATLAD! AFRA EL YAKIYOR! YALI ÇAPKINI, MERT RAMAZAN DEMİR, AŞK DEDİKODULARI DERKEN...

NELER OLMUŞTU?









GECE OLAYLI BİTTİ

İLK AÇIKLAMA GELDİ

"SAMİMİYETİMİZ YENİ DEĞİL"

BÜYÜK AŞK BİTTİ

İHANET İDDİASI!

NE OLMUŞTU?

"NORMAL BİR İLİŞKİYDİ, YAŞANDI VE BİTTİ"

DÜŞÜNMEDEN AFRA'YI SEÇTİ

"GÜZELİM, SEVGİLİM"

"GÜVEN YOKSA MÜMKÜN DEĞİL"

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve sevgilisi Mert Yazıcioğlu ile anılmaya başlamıştı. Ancak son zamanlarda Mert Ramazan Demir ile daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu, önceki gün eski sevgilisi Mert Yazıcioğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Bu gelişmenin ardından Mert Yazıcioğlu da hızlı bir hamle yaparak kendisine ait olan fotoğrafları silmişti. İddialara göre, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında bir aşk yaşanıyor. Tüm bu yaşananların arasında Afra Saraçoğlu'nun popülerliği de giderek artarken, yaptığı işlerle de adından söz ettiriyor. Ancak bir yandan da yaşadığı özel hayatın el yakıcı olduğu söyleniyor.Afra Saraçoğlu, deprem felaketinden dolayı üzgün olduğunu ve bu süreçte dizi dışındaki tüm işlerini durdurduğunu açıkladı. Sezonun en popüler aktrislerinden biri olan Saraçoğlu'na birçok reklam teklifi geldi. Doğal güzelliği ve sempatik oyunculuğuyla dikkat çeken Saraçoğlu, tekliflerin artmasıyla ücretini iki katına çıkardı. Şu anda iki markanın reklam yüzü olan Saraçoğlu, 2023 için bir başka markayla daha anlaşma yapacak. Bu nedenle seçici davranan Saraçoğlu'nun bütçesinin 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia ediliyor. Geçen ay sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Saraçoğlu, şimdi tamamen kariyerine odaklanmış durumda.Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun, özellikle rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı fotoğrafların internete düşmesinin ardından ayrılık söylentileri dolaşmaya başladı. Bu fotoğrafların sözde ayrılıkta rol oynayıp oynamadığı belli değil, ancak Saraçoğlu'nun Yazıcıoğlu ile ilişkisinin durumu hakkında spekülasyonları alevlendirdiği kesin.Kubilay Aka, Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın bir arkadaş olduğu için, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasından rahatsız oldu ve Demir'e karşı olumsuz tavır sergilediği iddia edildi.Mert Ramazan Demir, Kubilay Aka'nın kendisine yönelik uyarısından sonra günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. Demir, "Evet, öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim" dedi. Demir, olayın gereksiz bir gündem haline geldiğini ve hiçbir şekilde tartışmaya girmediklerini belirtti. Ayrıca hiçbir şekilde Kubilay Aka ile göz göze gelmediklerini de vurguladı.Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile uzun zamandır arkadaş olduğunu ve samimiyetlerinin yeni olmadığını söyledi. Olayın gereksiz bir şekilde büyütüldüğünü ve hiçbir şekilde göz göze gelinmediğini, tartışma yaşanmadığını ve kavga edilmediğini belirtti. Ayrıca konunun manipülasyona uğradığını ve saçma sapan bir yere gittiğini ifade etti.Saraçoğlu ile Yalı Çapkını rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yakınlaşması Yazıcıoğlu'nu rahatsız ederken, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ilişkisinde şok edici bir gelişme oldu. İki oyuncunun yapım ekibiyle eğlenirken basına yansıyan görüntüleri Yazıcıoğlu'nun sabrını taşmasına neden oldu. Tartışmanın ardından bir hafta önce Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile ilişkisini bitirerek Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti. İddia edilen iddia şov dünyasında bomba etkisi yaratırken, ne Saraçoğlu'ndan ne de Yazıcıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun dört yıllık ilişkisini bitirmesinin nedeni hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Yazıcıoğlu'nun 'Darmaduman' dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddia edildi.Geçen günlerde ayrıldığı açıklanan Hafsanur Sancaktutan ve Denizcan Aktaş çiftinin ayrılık nedeniyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Bazı kaynaklar, ayrılığın nedeninin Sancaktutan'ın yeni projesindeki iddialı sahneleri olduğunu öne sürdü.Mert Yazıcıoğlu: Hafsanur Sancaktutan, ayrılık haberlerinin ardından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" dedi.Mert Yazicioğlu, Dayı Şov programına konuk olduğunda "Hızlı Sorular" bölümünde "Bir daha oyun oynayamamak mı, Afra'yı bir daha görememek mi?" sorusuna verdiği cevapla gündeme gelmişti. Yazicioğlu, "Düşünmeye bile gerek yok. Elbette bir daha oyun oynayamamak" şeklinde konuşmuştu.Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcioğlu, oyuncunun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Yazıcioğlu, sevgilisi Saraçoğlu'na yeni yaşında "Güzelim, sevgilim... Hep böyle gül" sözleriyle seslenerek sevgisini ifade etmişti.Saraçoğlu, daha önce ilişkide güvenin önemine değinerek, "Güven yoksa ilişki olmaz. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden karşımdakiyle aramda bir güven oluşması gerekiyor. " Bir röportajda ilişkiyi neyin bozduğu sorulduğunda Saraçoğlu, "Birbirinizin tercihlerine ve özgürlüğüne dayatmadan, müdahale etmeden saygı duymak esastır. Bunlar olmadan aşk olmaz" yanıtını verdi.