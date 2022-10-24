MAGAZİN
24 Ekim 2022 - 23:11

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ünlü olmak için sınırları zorlamış! Şöhret olma hikayesini duyanlar inanamıyor

Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesine duyan inanamiyor. Özcan Deniz bağlantısı şaşırttı.

MAGAZİN
24 Ekim 2022 - 23:11
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ünlü olmak için sınırları zorlamış! Şöhret olma hikayesini duyanlar inanamıyor


Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziye dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıktı.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 25 yaşındaki güzel oyuncunun bu sektöre giriş hikayesi ise oldukça ilgi çekici.



Afra Saraçoğlu'nun

Afra Saraçoğlu ile Özcan Deniz bağlantısı...

Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu, set arkasından sık sık paylaşım yapıyor. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile de aynı zamanda çok yakın arkadaş.

Dizinin hayranları Afra Saraçoğlu'nun özel hayatı hakkında araştırma yapıyor. Güzel oyuncunun ünlü olma hikayesi ise oldukça ilginç. Ünlü oyuncunun şöhret olma hikayesini duyanlar " Keşke bu şans bizde de olsa " diyor. Çünkü Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi biraz zorlamayla olmuş. 

Afra Saraçoğlu'nun

Bir mesajla hayatı değişti 

Büyüleyici güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, annesi ve Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş. Güzel oyuncunun annesi sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj attı ve kızının hayatını değiştirdi.

Özcan Deniz'in mesajı fark edip Afra Saraçoğlu ile iletişime geçmesi sonrasında Deniz, yapımcılığını üstlendiği filminde rol verdi. Sonrasında da Saraçoğlu'ya şöhret kapıları açıldı. 

Fazilet Hanımın Kızları dizisindeki rolüyle de şöhretini pekiştiren güzel oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. 

Özcan Deniz'in filminden kazandığı ilk parayla da KYK borcunu kapattığını açıklamıştı.

Afra Saraçoğlu'nun

Afra Saraçoğlu kimdir?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Edremit'te doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde eğitim gören oyuncu daha sonra okulunu dondurdu. 

Selamın ve Girit kökenli bir aileden gelen Saraçoğlu, 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa adım attı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Yeşilçay'ın kızını oynadı. Sonrasında Tolga Sarıtaş ile birlikte Kötü Çocuk filminde oynadı. 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynadıktan sonra birçok markanın reklam yüzü olarak ekran karşısına çıktı. 

Başarılı oyunculuğu, 2018 yılından beri kendi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile birliktedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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