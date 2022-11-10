Yalı Çapkını’nın Seyranı nasıl keşfedildi? Afra Saraçoğlu bakın nasıl ünlü olmuş







AFRA SARAÇOĞLU HİKAYESİ İLE ŞAŞIRTTI







Birbirinden güzel yapımlarda yer alan Afra Saraçoğlu şimdilerde adından sık sık söz ettiriyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu oyunculuğu ve güzelliği ile dillerden düşmüyor. Annesinin Özcan Deniz’e attığı mesaj sayesinde dizi film sektörüne adım atan güzel oyuncu, 2016 yılında İkinci Şans filmi ile setlerle buluştu.Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi duyanları şaşırtıyor. Özcan Deniz sayesinde Şöhret basamaklarını tırmanan güzel oyuncu şimdilerde adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Afra Saraçoğlu'nun annesinin Özcan Deniz’e attığı bir mesaj bütün hayatının değişmesine neden oldu. Küçük yaşlarda anne ve babası boşanan Afra Saraçoğlu’nun velayetini ise annesi Lütfiye Saraçoğlu aldı.Afra Saraçoğlu'nun annesinin Özcan Deniz'e kızının fotoğrafını göndermesi ile her şey bir anda değişti. Afra Saraçoğlu'nun annesi ile ilgilenen Özcan Deniz, Saraçoğlu'nu deneme çekimleri için sete davet etti. Afra Saraçoğlu'nun annesi ve Özcan Deniz arasında aşk dedikoduları gündemde yer alsa da ikili bu iddiaları yalanladı.