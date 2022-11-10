MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 09:38

Yalı Çapkını'nın Seyranı nasıl keşfedildi? Afra Saraçoğlu bakın nasıl ünlü olmuş

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile ekranlarda yer alan Afra Saraçoğlu’nun şöhret basamaklarını tırmanma hikayesi herkesi şaşırttı. Birçok dizide yer alan Afra Saraçoğlu şimdilerde Seyran karakteri ile Yalı Çapkını dizisinde yer alıyor. Annesinin bir mesajıyla şöhret olan Saraçoğlu hakkında araştırmalar devam ediyor.

MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 09:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yalı Çapkını’nın Seyranı nasıl keşfedildi? Afra Saraçoğlu bakın nasıl ünlü olmuş


Birbirinden güzel yapımlarda yer alan Afra Saraçoğlu şimdilerde adından sık sık söz ettiriyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu oyunculuğu ve güzelliği ile dillerden düşmüyor. Annesinin Özcan Deniz’e attığı mesaj sayesinde dizi film sektörüne adım atan güzel oyuncu, 2016 yılında İkinci Şans filmi ile setlerle buluştu.

AFRA SARAÇOĞLU HİKAYESİ İLE ŞAŞIRTTI

Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi duyanları şaşırtıyor. Özcan Deniz sayesinde Şöhret basamaklarını tırmanan güzel oyuncu şimdilerde adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Afra Saraçoğlu'nun annesinin Özcan Deniz’e attığı bir mesaj bütün hayatının değişmesine neden oldu. Küçük yaşlarda anne ve babası boşanan Afra Saraçoğlu’nun velayetini ise annesi Lütfiye Saraçoğlu aldı.



Afra Saraçoğlu Özan Deniz

Afra Saraçoğlu'nun annesinin Özcan Deniz'e kızının fotoğrafını göndermesi ile her şey bir anda değişti. Afra Saraçoğlu'nun annesi ile ilgilenen Özcan Deniz, Saraçoğlu'nu deneme çekimleri için sete davet etti.

Afra Saraçoğlu'nun annesi ve Özcan Deniz arasında aşk dedikoduları gündemde yer alsa da ikili bu iddiaları yalanladı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
O eski halinden eser yok şimdi! MasterChef Barbaros'u görenler tanıyamıyor! Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın
O eski halinden eser yok şimdi! MasterChef Barbaros'u görenler tanıyamıyor! Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın
Yıldız Tilbe Twitter hesabını mı kapatıyor? Yıldız Tilbe'den şaşırtan karar!
Yıldız Tilbe Twitter hesabını mı kapatıyor? Yıldız Tilbe'den şaşırtan karar!
İkisi de ekranların sevilen ismi! Birlikte görüntülenen Eda Ece ve İbrahim Selim'le ilgili ortaya atılan iddia hayranlarını heyecanlandırdı
İkisi de ekranların sevilen ismi! Birlikte görüntülenen Eda Ece ve İbrahim Selim'le ilgili ortaya atılan iddia hayranlarını heyecanlandırdı
Zehra Güneş saha dışında da kazanmaya devam ediyor! Voleybolcu Zehra Güneş resmen imzaladı! Güneş artık reklam yüzü
Zehra Güneş saha dışında da kazanmaya devam ediyor! Voleybolcu Zehra Güneş resmen imzaladı! Güneş artık reklam yüzü
Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşini görenler donup kaldı: Tek bir farkları yok!
Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşini görenler donup kaldı: Tek bir farkları yok!
Grup Hepsi'nin Eren'i müziği bıraktı! Bakın şimdi nerede ne iş yapıyor!
Grup Hepsi'nin Eren'i müziği bıraktı! Bakın şimdi nerede ne iş yapıyor!
Son Haberler
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi...
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı...
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!...
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın...
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale,...
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor...
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci el ve sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci...
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini...
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat pahalılığı grevin nedenleri arasında
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat...