Yalı Çapkını'nın şöhreti Türkiye'yi aştı! Artık o ülkelerde de yayınlanacak: 2 ülke daha imza attı!







SEZONUN EN BAŞARILI PROJELERİNDEN







2 ÜLKEYE DAHA SATILDI

Yalı Çapkını dizisi, büyük bir hayran kitlesine sahip olmasının yanı sıra gösterim alanını da genişletmeye devam ediyor. Dizinin sezonun en popüler yapımları arasında yer aldığı ve Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkede gösterildiği biliniyor. Yalı Çapkını'nın popülaritesi sürerken, dizinin 2 yeni ülkeye daha satışı gerçekleştirildi ve bu ülkelerde de izlenebilecek.OGM Picture yapımı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamları Star TV'de yayınlanarak seyircisiyle buluşuyor. Dizinin sezon boyunca ilk beş arasında yer alabileceği tahmin ediliyor ve şimdiden 35 ülkede gösterildiği biliniyor. Yalı Çapkını'nın popülaritesi her geçen gün artarken, bu yapıtın gösterimi yapılan ülkelere iki yeni ülke daha eklendi.Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir yapıt olarak sadece Türkiye'de değil, sınır ötesinde de büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin şimdiden 35 ülkede gösterildiği bilinirken, İsveç ve Finlandiya gibi iki yeni ülkeye daha satışı gerçekleştirildi.