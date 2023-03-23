MEDYA
23 Mart 2023 - 00:10

Yalı Çapkını'nın şöhreti Türkiye'yi aştı! Artık o ülkelerde de yayınlanacak: 2 ülke daha imza attı!

Yalı Çapkını adlı dizi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı yapım, gösterim alanını genişletiyor. Dizinin yayınlanacağı yeni ülkeler belli oldu.

MEDYA
23 Mart 2023 - 00:10
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Yalı Çapkını'nın şöhreti Türkiye'yi aştı! Artık o ülkelerde de yayınlanacak: 2 ülke daha imza attı!


Yalı Çapkını dizisi, büyük bir hayran kitlesine sahip olmasının yanı sıra gösterim alanını da genişletmeye devam ediyor. Dizinin sezonun en popüler yapımları arasında yer aldığı ve Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkede gösterildiği biliniyor. Yalı Çapkını'nın popülaritesi sürerken, dizinin 2 yeni ülkeye daha satışı gerçekleştirildi ve bu ülkelerde de izlenebilecek.

yalıçapkın

SEZONUN EN BAŞARILI PROJELERİNDEN



OGM Picture yapımı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamları Star TV'de yayınlanarak seyircisiyle buluşuyor. Dizinin sezon boyunca ilk beş arasında yer alabileceği tahmin ediliyor ve şimdiden 35 ülkede gösterildiği biliniyor. Yalı Çapkını'nın popülaritesi her geçen gün artarken, bu yapıtın gösterimi yapılan ülkelere iki yeni ülke daha eklendi.

2 ÜLKEYE DAHA SATILDI

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir yapıt olarak sadece Türkiye'de değil, sınır ötesinde de büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin şimdiden 35 ülkede gösterildiği bilinirken, İsveç ve Finlandiya gibi iki yeni ülkeye daha satışı gerçekleştirildi.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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