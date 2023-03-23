Yalı Çapkını'nın şöhreti Türkiye'yi aştı! Artık o ülkelerde de yayınlanacak: 2 ülke daha imza attı!

Yalı Çapkını dizisi, büyük bir hayran kitlesine sahip olmasının yanı sıra gösterim alanını da genişletmeye devam ediyor. Dizinin sezonun en popüler yapımları arasında yer aldığı ve Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkede gösterildiği biliniyor. Yalı Çapkını'nın popülaritesi sürerken, dizinin 2 yeni ülkeye daha satışı gerçekleştirildi ve bu ülkelerde de izlenebilecek.
SEZONUN EN BAŞARILI PROJELERİNDEN
OGM Picture yapımı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamları Star TV'de yayınlanarak seyircisiyle buluşuyor. Dizinin sezon boyunca ilk beş arasında yer alabileceği tahmin ediliyor ve şimdiden 35 ülkede gösterildiği biliniyor. Yalı Çapkını'nın popülaritesi her geçen gün artarken, bu yapıtın gösterimi yapılan ülkelere iki yeni ülke daha eklendi.