Yalı Çapkını'nın Suna'sı diziyle resmen yeniden doğmuş! Eski halini görenler inanamadı: Bunlar aynı kişi mi?













Beril Pozam kimdir, kaç yaşında?

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Dizinin ‘Suna’sı Beril Pozam ise hayatı en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Daha önce Afili Aşk ve Baba gibi dizilerde rol alan Beril Pozam, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın ablası Suna’yı canlandıran Beril Pozam’ın önceki hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, ekranlara ilk olarak 2019 yılında yayınlanan AVM Sakini dizisiyle çıktı. daha sonra Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandırdıktan sonra Akrep ve Baba gibi dizilerle de karşımıza çıktı.Şimdi ise ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda yer alıyor. Ünlü oyuncunun eski fotoğraflarında göze çarpan ayrıntılar ise sosyal medyayı ikiye böldü.Beril Pozam’ın eski fotoğrafları ortaya çıkarken şimdiki halinden oldukça farklı olduğu görüldü. Kullanıcılar iki görüntü arasında sadece kilo farkı olduğunu belirtirken bazıları ise estetik operasyon geçirdiğini iddia ediyor. Burun estetiği yaptırdığına kesin gözüyle bakılan oyuncunun ayrıca çene hatları da oldukça keskinleşmiş. Gıdıktan eser kalmazken jawline dolgusu yaptırdığı düşünülüyor.Beril Pozam, 1 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 27 yaşında olan oyuncu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok oyunda sahne teknisyeni, oyuncu ve asistan olarak görev almıştır. Boyu 1,70 ve kilosu 60 kg’dır. Beril Pozam ilk olarak AVM Sakini dizisinde rol aldı. Daha sonrasında 2019 yılında Afili Aşk, 2020’de Akrep, 2021’de Olağan Şüpheliler, aynı yıl Ada Masalı ve Baba dizisinde yer almıştır.