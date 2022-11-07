Yalı Çapkını'nın yalısı meğer onlara aitmiş! Dizinin tüm geliri oraya gidiyor







Yalı Çapkını dizisindeki Yalı kimin?







Dizinin geliri oraya gidiyor...

Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran yeni dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizi, oyuncularıyla olduğu kadar diziye adını veren yalıyla da gündeme geliyor. Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yalının nerede ve sahibinin kim olduğu merak ediliyordu. Dizinin sahibi ortaya çıktı.Magazin gündeminde geniş yer tutan Yalı Çapkını dizisinin nerede çekildiği uzun süredir merak ediliyordu. Bazı sahneleri Gaziantep’te çekilen dizinin büyük bir çoğunluğu İstanbul’daki bir yalıda geçiyor. Gaziantep’teki çekimler Millet Hanı’nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi’nde bir yalıda gerçekleştiriliyor.Denize sıfır, görkemli ve zenginlik kokan Yalı Çapkını’nın yalısının kimin olduğu ise herkes tarafından merak ediliyordu. 2. Sayfa’da yer alan habere göre, dizinin çekildiği yalı Sabancı ailesinin.Sabancı ailesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmamasına karşın, Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği’ne bağışladığı iddia edildi.Yalı Çapkını dizisinin Beylerbeyi’nde yer alan yalısının Sabancı ailesine ait olduğu ortaya çıkınca sosyal medya resmen yıkıldı. Birçok kullanıcı yalıdan elde edilen gelirin engelli çocuklara bağışlanıyor olmasını ise takdir etti. Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak haftalardır birinci sırada yer alıyor. Dizinin yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük bir hayran kitlesi de bulunuyor. Dizinin sıkı takipçileri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in uyumuna resmen hayran kalıyor.