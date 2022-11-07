MEDYA
07 Kasım 2022 - 12:05

Yalı Çapkını'nın yalısı meğer onlara aitmiş! Dizinin tüm geliri oraya gidiyor

Star TV'nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın hangi yalıda çekildiği ve yalının kime ait olduğu merak ediliyordu. Dizinin yalısına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

MEDYA
07 Kasım 2022 - 12:05
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Yalı Çapkını'nın yalısı meğer onlara aitmiş! Dizinin tüm geliri oraya gidiyor


Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran yeni dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizi, oyuncularıyla olduğu kadar diziye adını veren yalıyla da gündeme geliyor. Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yalının nerede ve sahibinin kim olduğu merak ediliyordu. Dizinin sahibi ortaya çıktı.

Yalı Çapkını dizisindeki Yalı kimin?

Magazin gündeminde geniş yer tutan Yalı Çapkını dizisinin nerede çekildiği uzun süredir merak ediliyordu. Bazı sahneleri Gaziantep’te çekilen dizinin büyük bir çoğunluğu İstanbul’daki bir yalıda geçiyor. Gaziantep’teki çekimler Millet Hanı’nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi’nde bir yalıda gerçekleştiriliyor.



yalı çapkını yalısı

Denize sıfır, görkemli ve zenginlik kokan Yalı Çapkını’nın yalısının kimin olduğu ise herkes tarafından merak ediliyordu. 2. Sayfa’da yer alan habere göre, dizinin çekildiği yalı Sabancı ailesinin.

Dizinin geliri oraya gidiyor...

Sabancı ailesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmamasına karşın, Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği’ne bağışladığı iddia edildi.

yalı çapkını yalısı

Yalı Çapkını dizisinin Beylerbeyi’nde yer alan yalısının Sabancı ailesine ait olduğu ortaya çıkınca sosyal medya resmen yıkıldı. Birçok kullanıcı yalıdan elde edilen gelirin engelli çocuklara bağışlanıyor olmasını ise takdir etti.

Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak haftalardır birinci sırada yer alıyor. Dizinin yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük bir hayran kitlesi de bulunuyor. Dizinin sıkı takipçileri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in uyumuna resmen hayran kalıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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