Dizi
19 Şubat 2023 - 16:30

Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne iki yeni transfer! Bakın kimin ailesi olacaklar

Yalı Çapkını adlı dizinin son bölümünde, Seyran'ın Pelin'i yalıdan kovması büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin yeni bölümünde, Seyran ve Pelin arasındaki gerilim daha da artacak ve ekibe iki yeni oyuncu, Cenan Çamyurdu ve Uğur Demirpehlivan katılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ilan edilen milli yas süreci nedeniyle, dizinin yayın takvimi etkilendi ve yeni bölüm ertelendi.

Dizi
19 Şubat 2023 - 16:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne iki yeni transfer! Bakın kimin ailesi olacaklar
TAKİP ETTAKİP ET


Yalı Çapkını adlı dizi, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı bir romantik-komedi dizisidir. Dizi, İstanbul Boğazı'ndaki bir yalıda yaşayan Seyran (Afra Saraçoğlu) ve ailesinin hikayesini anlatmaktadır.

Son bölümde, Seyran'ın Pelin'i yalıdan kovması izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Yeni bölümde ise Seyran ve Pelin arasındaki gerilim daha da artacak ve dizinin ekibine iki yeni oyuncu, Cenan Çamyurdu ve Uğur Demirpehlivan katılacaktı.



uğur demirpehlivan

 Cenan Çamyurdu, dizide "Ege" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacakken, Uğur Demirpehlivan ise "Mert" karakterini canlandıracaktı.

cenan çamyurdu

Ancak, dizinin takvimi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ile Osmaniye'yi etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle milli yas süreci ilan edilmesiyle etkilendi. Bu süreçte yayınlanacak tüm programlar ve diziler ertelendi. Bu nedenle, Yalı Çapkını adlı dizi de yayınlanmayacak ve yeni bölümü bekleyen izleyiciler bir süre daha sabırlı olmak zorunda kalacaklar.

Yalı Çapkını, eğlenceli senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından sevilen bir dizi olmuştur. İzleyiciler, milli yas sürecinin sona ermesiyle birlikte, dizinin yeni bölümlerini merakla bekleyeceklerdir.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ