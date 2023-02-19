Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne iki yeni transfer! Bakın kimin ailesi olacaklar

Yalı Çapkını adlı dizi, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı bir romantik-komedi dizisidir. Dizi, İstanbul Boğazı'ndaki bir yalıda yaşayan Seyran (Afra Saraçoğlu) ve ailesinin hikayesini anlatmaktadır. Son bölümde, Seyran'ın Pelin'i yalıdan kovması izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Yeni bölümde ise Seyran ve Pelin arasındaki gerilim daha da artacak ve dizinin ekibine iki yeni oyuncu, Cenan Çamyurdu ve Uğur Demirpehlivan katılacaktı.
Cenan Çamyurdu, dizide "Ege" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacakken, Uğur Demirpehlivan ise "Mert" karakterini canlandıracaktı.
Ancak, dizinin takvimi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ile Osmaniye'yi etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle milli yas süreci ilan edilmesiyle etkilendi. Bu süreçte yayınlanacak tüm programlar ve diziler ertelendi. Bu nedenle, Yalı Çapkını adlı dizi de yayınlanmayacak ve yeni bölümü bekleyen izleyiciler bir süre daha sabırlı olmak zorunda kalacaklar. Yalı Çapkını, eğlenceli senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından sevilen bir dizi olmuştur. İzleyiciler, milli yas sürecinin sona ermesiyle birlikte, dizinin yeni bölümlerini merakla bekleyeceklerdir.