Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne iki yeni transfer! Bakın kimin ailesi olacaklar













Yalı Çapkını adlı dizi,ve'in başrollerini paylaştığı bir romantik-komedi dizisidir. Dizi, İstanbul Boğazı'ndaki bir yalıda yaşayan Seyranve ailesinin hikayesini anlatmaktadır. Son bölümde, Seyran'ın Pelin'i yalıdan kovması izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Yeni bölümde isevearasındaki gerilim daha da artacak ve dizinin ekibine iki yeni oyuncu, Cenan Çamyurdu ve Uğur Demirpehlivan katılacaktı., dizide "Ege" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacakken,ise "Mert" karakterini canlandıracaktı.Ancak, dizinin takvimi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ile Osmaniye'yi etkileyennedeniylesüreci ilan edilmesiyle etkilendi. Bu süreçte yayınlanacak tüm programlar ve diziler ertelendi. Bu nedenle, Yalı Çapkını adlı dizi de yayınlanmayacak ve yeni bölümü bekleyen izleyiciler bir süre daha sabırlı olmak zorunda kalacaklar. Yalı Çapkını, eğlenceli senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından sevilen bir dizi olmuştur. İzleyiciler, milli yas sürecinin sona ermesiyle birlikte, dizinin yeni bölümlerini merakla bekleyeceklerdir.