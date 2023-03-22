Yalı Çapkını'nın Yusuf'u fena yakalandı! Ünlü fenomen attığı mesajları ifşaladı: Bakın neler neler demiş!







UMUT GEZER'İN MESAJLARI İFŞA EDİLDİ







Binlerce kişi tarafından takip edilen ünlü fenomen oyuncu Umut Gezer'in kendisine attığı mesajları paylaştı. Herkes fenomenin yanlışlıkla paylaşıp paylaşmadığını araştırırken mesajlar da herkesi şaşırttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Sibil Çetinkaya tarafından paylaşılan story herkesi şaşırttı. Sibil Çetinkaya Yalı Çapkını dizisinde Yusuf karakterine hayat veren Umut Gezer'in kendisine attığı mesajları ifşaladı. Mesajların içeriğinde Umut Gezer'in Sibil Çetinkaya'ya bu kadar güzel olmanı aşamıyorum, nazar değmesin mesajlarını paylaştı.Sibil Çetinkaya, umut var notunu düşerek kuzenini etkiletleyip paylaştı ve mesajların Umut Gezer tarafından gönderildiği iddia edildi. Sibil Çetinkaya paylaşımını kısa sürede kaldırdı ve mesajları gönderen kişiyi bir takipçisi zannettiğini, Umut Gezer olduğundan haberi olmadan yanlışlıkla paylaştığını belirtti.