‘Yalı’ iddialarına THY'den cevaplar gecikmedi! THY’nin Ekrem İmamoğlu’na verdiği cevaplar şok etkisi yarattı!







Ekrem İmamoğlu’na Yalılar Hakkında Tek Tek Cevap Verildi!







Türk Hava Yolları (THY) 2009 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yapılan sözleşme kapsamında kiracı olarak elinde tuttuğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili Ekrem İmamoğlu’nun 3 Eylül 2022 tarihinde İBBTV’de yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi. Yapılan açıklamada halihazırda İBB’nin mülkiyetinde yer alan ve THY’nin 2009 yılından bu yana Kiracı sıfatında elinde tuttuğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına ilişkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBBTV’ de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaların hayret ve esefle izlenmiş olduğu ifade edilerek fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların tek tek cevap verilmesi zarureti doğduğu kaydedildi.Bilinen yanlış: “Halkın malı olan Yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor.”Doğru olan ise: “Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır. Şirketimizin iki ana ortağı: bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları (“THY”) (%50) ve DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (%49,997). Şirketimiz, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır.” Şeklindedir.Bilinen yanlış: “3 yıl içinde restore edilecekti, 13 yıldır bitirilemedi.” Doğru olan ise: “2009 yılındaki kira sözleşmesine göre, yanmış ve yer yer yıkılmış vaziyetteki tarihi Yalıların restorasyonunun 3 yıl içinde bitirilmesi ve işletmeye açılması gerektiği doğrudur. Ancak, otel olarak turizme kazandırılacak tarihi Yalıların ihtiyacını karşılayacak otopark kapasitesi bulunmadığı için Yalıların altına, deniz seviyesinin de altında ve İstanbul Boğazı’nın hemen yanında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından talep edilmiş, böylesine zor ve maliyetli bir iş, mülk sahibi kamu otoritesi tarafından şirketimize yüklenmiş, 25 yıllık kira süresinin 31 yıla çıkartılması karşılığında şirketimiz bu büyük yükün de altına girmiştir. Dolayısıyla, 3 yıl içinde hizmete açma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır.” Bilinen Yanlış: “13 yıldır çürümeye terkedildi.” Doğru olan ise: Boğazın iki incisi ve kültür mirasımızın eşsiz iki örneği olan Yalılar, bu niteliklerine uygun şekilde yangın ve yıkıntılardan sonra elde kalan unsurları, uluslararası en iyi uygulama standartlarında korunarak ve aslına uygun şekilde rekonstrüksiyon çalışmaları yapılarak ilk günden beri ihya çalışmalarına devam edilmektedir. İhya ve inşa çalışmalarının beklenenden uzun sürmesinin başlıca sebepleri şunlar olmuştur: • Her şeyden önce, projede bulunmayan ve altından ancak kamunun kalkabileceği bir yatırım maliyeti olan deniz seviyesinin 5 kat altında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından istenmiş, bu yatırım şirketimize yüklenmiş, kültürel mirası ihya etmek ve Boğaza bir değer katmak anlayışıyla şirketimiz bu yükün altına girmiştir. • Bulunan tarihi eser ve temel kalıntıları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bildirilmiş, kurumun karar ve talimatları beklenmiş, projede bulunmayan seyis evi, hamam gibi müştemilat yapıları da ihya edilerek asıllarına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. • Şirketimizin hizmet verdiği havacılık sektörünü doğrudan etkileyen bir takım müessif ve menfur hadiseler (Sultanahmet saldırısı, İstiklal caddesi saldırısı, Ankara’daki saldırılar, Beşiktaş stadyum saldırısı, Paris ve Brüksel saldırıları, Atatürk Havalimanı saldırısı ve en son hain darbe girişimi) zaman zaman ihya ve inşa çalışmalarını da yavaşlatmış, son olarak sokağa çıkma yasaklarının dahi uygulandığı Covid-19 salgını tüm faaliyetin uzunca bir süre mecburen durmasına sebep olmuştur. Tüm bunlara rağmen, kira bedelleri mülk sahibi İBB’ye aksatılmadan ve düzenli olarak ödenmiş, her hangi bir ihtilaf çıkmamıştır. Bilinen Yanlış: “13 yıldır kamu zararı oluşmaktadır.” Doğru olan ise: “Yalılar’da Şirketimize gelir getirici bir faaliyet başlamamış olmasına rağmen, kira sözleşmesinde öngörülen kira bedelleri (aylık 3,6 milyon TL), öngörülen artışlar düzenli olarak yapılarak hiçbir aksamaya yer verilmeden 13 yıldır ödenmeye devam edilmektedir. Kamu zararı ile ne kastedildiğini anlamak mümkün değildir. Kira bedellerinin yanı sıra, kamuya ait tarihi eserlerin ihyası ve deniz seviyesinin altına otopark inşası için şirketimizce 13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın bir yatırım yapılmıştır. Aslında kamusal bir kazanım olan bu yatırımdan kamu zararı diye bahsetmek hayret vericidir.” Bilinen Yanlış: “Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmiştir.” Doğru olan ise: “Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmemiştir. Aksine ortada Şirketimiz aleyhine açılan bir fesih ve tahliye davası bile yoktur. Yalılar mevzuat gereği İl Genel Meclisi kararı ile Şirketimize verilmiş ve yine İl Genel Meclisi kararı ile otopark yatırımı karşılığında kira süresi uzatılmış iken; şimdi İstanbul Belediye Meclisi’nin herhangi bir fesih kararı olmadan, Sayın İBB Başkanı talimatı ile şirketimiz Yalılardan hukuksuz ve usulsüz bir şekilde tahliye edilmek istenmektedir.” Bilinen Yanlış: “Kamu kurumları karşı karşıya gelmektedir.” Doğru olan ise: “İBB yetkilileri ve zabıtası, ortada kira sözleşmesinin feshi yönünde bir belediye meclisi kararı olmaksızın, Yalıların tahliyesi yönünde herhangi bir mahkeme kararı da olmaksızın, Sayın İBB Başkanı’nın talimatıyla hukuksuz ve usulsüz şekilde şantiye basma girişimlerinde bulunmuş, ayrıca suç teşkil eden bu tür girişimlerin önlenmesi için Şirketimizce mahkemelerden alınan ihtiyati tedbir kararları doğrultusunda yetkili kamu kurumlarına müracaat edilmiş, yetkili kamu kurumları da bu tür fiili müdahale ve mütecaviz eylemlere müsaade edilmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. Kamu kurumlarının karşı karşıya gelmesi değil, Sayın İBB Başkanı’nın kanuna ve kamu düzenine karşı gelmesi söz konusudur.” Bilinen Yanlış: “9 aydır sabrediyoruz, uzlaşma için çözüm arıyoruz.” Doğru olan ise: “İBB’nin 9 aydır sabretmesinden değil, Şirketimizin 13 yıllık emeği ve 130 milyon ABD dolarına yakın kamu yararı taşıyan yatırımını 9 aydır gasp edememiş olmasından söz edilebilir. Zira İBB tarafından hiçbir zaman bir uzlaşma girişimi olmamış, şantiyemizin elektriği, suyu kesilmiş, koruma levhaları ve ofis kısımları yıkılmış, şantiye alanı defalarca zorbalıkla basılmaya çalışılmıştır. Bu girişimler üzerine Şirketimiz tarafından İBB’ye bir yazı yazılarak görüşme ve toplantı talep edilmiş, ancak İBB tarafından Şirketimize cevap dahi verilmemiştir.” Yukarıda sıralanan başlıca 7 yanlışın doğrusunu belirttikten sonra, şu 3 sorunun cevabını da Şirketimiz kamuoyu önünde Sayın İBB Başkanından beklemektedir: • Sayın İBB Başkanı açıklamasında Yalılarla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 Milyar TL değerleme sonucu aldıklarını ifade etmiştir. İBB 2040 yılına kadar kiracısı olan Yalılar için bu değerleme çalışmasını hangi amaçla yaptırmıştır? Hangi yabancı yatırımcılarla görüşmüştür? • İBB Yalıları satmak için mevzuat gereği ilgili bakanlıktan izin almak zorundadır. İBB Yalıları satmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir müracaatta bulunmuş mudur? Yarısı Devlete ve yarısı borsa yatırımcısı halka ait olan THY’nin bir iştiraki olan Şirketimiz 13 yıl emek vermiş ve 130 milyon ABD dolarına yakın maliyetine katlanmış ve nihayet 2023 yılında gelir getirici faaliyetlerine başlayacak iken, bu emek ve yatırıma el koyup yabancı şirketlere tahsis etmek 17 milyon İstanbullunun hakkını korumak mıdır?