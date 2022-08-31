YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:34

Yalova Belediyesi'nin Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Yalova

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:34
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Yalova Belediyesi'nin Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Yalova


Yalova Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi Kamberbaba Yolu'nda geçtiğimiz günlerde başlanan asfaltlama çalışması tamamlanıyor. Ekipler sonrasında Seyrantepe Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirecek.


Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ‘Altyapıya Yapılan Yatırım, Geleceğe Yapılan Yatırımdır' sloganından hareketle, göreve geldiği günden bugüne Yalova'nın altyapısı için çalışmalara devam etmekte. Belediye ekipleri Yalova ile Kadıköy beldesini birleştiren Kamberbaba Yolu'nda asfaltlama çalışması yaptı. Geçtiğimiz günlerde başlanan asfalta hazırlık çalışmasının ardından ekipler, 500 ton asfaltı yol ile buluşturdu.




Seyrantepe Mahallesi'ne 2 bin 800 ton asfalt


Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Seyrantepe Mahallesi'nde asfalta hazırlık çalışması başlatıldı. Yağmur suyu kanal hattı ile yol genişletme çalışmasını tamamlayan ekipler tarafından yapılacak tretuvar çalışması ile birlikte mahalleye 2 bin 800 ton asfalt dökülecek.

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Haber Editörü
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