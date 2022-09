Yalova Belediyesi Yaz Okulları'nı 220 Çocuk Tamamladı

Yalova Belediyesi tarafından 6-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen ‘Yaz Spor Okulları' tamamlandı.Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla, gençlerin yaz tatilini verimli şekilde geçirmesi, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarması ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yaz spor okulları tamamlandı. Düzenlenen törende çocuklara katılım belgelerini, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman verdi. Bu yıl ilk kez Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi tarafından para ödemeden yapılan yaz spor okullarında çocuklar, basketbol, masa tenisi, satranç, yüzme ve jimnastik branşlarına katılarak hünerlerini geliştirdi. Haziran ayında başlayan ve 220 sporcunun katıldığı eğitimler, branş antrenörleri tarafından verildi.Yaz Spor Okullarına katılan bütün sporcuları tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda oldukça verimli geçiren olmasını, her alanda kendilerini ifade edebilmelerini istiyoruz. Bu anlamda sporun önemi çok fazla olduğu gibi yaz spor okulunu da her çocuğun katılabilmesi adına para ödemeden gerçekleştirdik. Gelecekte ülkemizi ulusal ve uluslararası şampiyonalarda belki de sizler temsil edeceksiniz. Bizlere çocuklarını emanet eden kıymetli ailelerimize de teşekkür ediyorum. Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un hepinize selamları var” dedi.