Yan yatan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kaza,Mevlana Mahallesi Yeni Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nezaket G. idaresindeki 41 YH 194 plakasına sahip Volkswagen marka otomobil virajı alamayınca ters istikamete doğru takla atıp yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcular, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken kimsenin burnu dahi kanamadı. Otomobilde maddi zarar meydana geldi. Kazadan dolayı bir süreliğine yavaşlayan trafik, otomobilin çekici ekiplerinin desteğin ile kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.