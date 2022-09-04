Kaza,Mevlana Mahallesi Yeni Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nezaket G. idaresindeki 41 YH 194 plakasına sahip Volkswagen marka otomobil virajı alamayınca ters istikamete doğru takla atıp yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcular, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken kimsenin burnu dahi kanamadı. Otomobilde maddi zarar meydana geldi. Kazadan dolayı bir süreliğine yavaşlayan trafik, otomobilin çekici ekiplerinin desteğin ile kaldırılmasıyla normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 13:43
Yan yatan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan otomobil ters istikamete savrulup takla attı. Yan yatarak durabilen otomobilin içinden sürücü ve yolcular yara almadan çıktı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 13:43
Kaza,Mevlana Mahallesi Yeni Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nezaket G. idaresindeki 41 YH 194 plakasına sahip Volkswagen marka otomobil virajı alamayınca ters istikamete doğru takla atıp yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcular, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken kimsenin burnu dahi kanamadı. Otomobilde maddi zarar meydana geldi. Kazadan dolayı bir süreliğine yavaşlayan trafik, otomobilin çekici ekiplerinin desteğin ile kaldırılmasıyla normale döndü.
EDİTOR
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