Kredi
03 Mart 2023 - 15:30

Yana yakıla nakit para arayanlar dermanını buldu! O banka tek bir SMS ile 36 ay vadeli kredi dağıtacak

İş Bankası, kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilerine SMS yoluyla anında kredi imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra faiz oranlarında da düşüş yaşandı. 50 bin TL kredi kullanmak isteyen müşterilerin geri ödeyeceği tutar ise oldukça düşük.

Kredi
03 Mart 2023 - 15:30
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Yana yakıla nakit para arayanlar dermanını buldu! O banka tek bir SMS ile 36 ay vadeli kredi dağıtacak


İş Bankası, müşterilerine düşük faizli ve yüksek vadeli kredi seçenekleri sunan bir banka olarak bilinmektedir. Bu kredi seçenekleri sayesinde nakit ihtiyacı olan kişiler çözüm bulabilirler. Bankanın sunduğu kredi seçenekleri arasında ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi gibi farklı seçenekler yer almaktadır. Başvuru yapmak için SMS ile başvuru yapmak yeterli olabilmektedir. İş Bankası, müşterilerine özel faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır ve müşterilerin geri ödeme koşullarına uygun ödeme planları hazırlamaktadır. İhtiyacınız olan kredi tutarını belirleyerek ve ödeme planınızı düzenleyerek, nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

İŞ BANKASI KREDİ SORUNUNUZU ÇÖZÜYOR! SMS İLE 36 AY VADELİ KREDİNİZİ HEMEN ALIN!

İş Bankası, 36 ay vade ile 50 bin TL kredi çekecek olan müşterileri için %1,95 faiz oranı ile uygun bir kredi fırsatı sunuyor. Aylık taksit ödemeleri 2.102,09 TL olacak. Tahsis ücreti, ekspertiz, taşınır ve taşınmaz rehin tesis bedeli ile birlikte 210,98 TL hayat sigortası tahsis ediliyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 75.675,24 TL olarak belirtiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin gerekli şartları sağlaması ve bankanın onayı alması gerekiyor.



konut

İŞ BANKASI'NDA SMS İLE KREDİ SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ!

İş Bankası, ihtiyaç kredisi başvuruları için SMS yöntemini sunuyor. Tek yapmanız gereken, NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI ve DOĞUM TARİHİ bilgilerinizi bir boşluk bırakarak 4402'ye göndermek. Bu şekilde hızlı ve kolay bir şekilde ön onaylı kredi sahibi olabilirsiniz. SMS başvurusu sonrası sonuçlar da kısa süre içerisinde size iletiliyor.

KREDİ İÇİN İSTENEN BELGELER!

Kredi başvurusu yapacak kişilerin bankaya sunması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlar arasında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi kimlik belgesi, gelir belgesi gibi finansal durumu gösteren belgeler yer almaktadır. Başvuru formu da kredi başvurusu sırasında doldurulması gereken bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Kredi başvurusunda istenilen belgeler bankalara göre değişebilmektedir.

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