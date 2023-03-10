Yana yakıla nakit para arayanlar dikkat! Bu banka 0,99 faizle 20.000 TL'yi 10 dakikada veriyor! Düşük faiz oranıyla bir ihtiyaç kredisi arayanlar bu kampanya tam size göre. Mart ayına özel kampanyasını o banka duyurdu. İşte mart ayına özel uygun ödeme seçenekleri, düşük faizler ile birlikte acil paraya ihtiyaç duyanlar için geliştirilen kampanyaya ilişkin detaylar...
İHTİYAÇ KREDİSİ DUYURUSU O BANKADAN MART AYINA ÖZEL KAMPANYAAcil paraya ihtiyaç duyanları, nakit desteği için bankaların kampanyalarını kovalayanlar işte tam size göre mart ayı kampanyası duyuruldu. Siz de uygun faizler ve ödeme seçenekleri ile birlikte bir ihtiyaç kredisi arıyorsanız ING Bank istenileni yaptı. Banka mart ayına özel ihtiyaç kredi kampanyasını duyurdu. İhtiyaç kredisi kampanyasında dikkat çeken detaylar da var. İşte müşterinin ağzını sulandıran, bir çok yönden kolaylığı bulunan, mart ayına özel ihtiyaç kredi kampanyasının ayrıntıları haberimizde...
ING Bank yeni müşterileri için kredi kolaylığı sağlayacak bir kampanya haberini paylaştı. İlk kez turuncu ekstra hesabına kayıt yaptıran ve ilk kez bankanın müşterisi olacaklar için %0,99 faiz ile birlikte 20 bin TL para verileceği duyuruldu.
Sadece 18 yaşından büyük kişilerin faydalanacağı kampanyada ödeme kolaylık seçenekleri de bulunuyor. Rakiplerini ters köşe yaptıran ING Bank'ın bu kampanyası oldukça rağbet görüyor. Müşterilerinin acil para ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bankanın müşterileri için belirlenen faiz oranı ise 1,24. Turuncu Ekstra hesap sahipleri bu kampanyadan yararlanabilecekler.
Banka müşterileri için ödeme plan seçeneklerini ve faiz oranlarını da paylaştı. Buna göre:Kredi tutarının 10 bin TL olması halinde;
Vade sayısı: 6 aylı olacak. Faiz oranı da: % 1,24 Kredi tahsis ücreti: 50 TL Aylık belirlenen taksidi:1758 TL