Kredi
27 Ocak 2023 - 16:00

Yana yakıla nakit para arayanlar durun! O banka oluk oluk para dağıtacak! Faizsiz 10.000 TL'yi cüzdanınıza koymak için tek yapmanız gereken...

Kısa süre önce Garanti Bankası'nın müşterilerine 10.000 TL'lik ödeme yapacağını açıklaması kısa sürede gündem yarattı. Bu ödemeyi alabilmeniz için son tarih yaklaşıyor. Vatandaşın nakit ihtiyacı arttıkça banka sıfır faizle kredi veriyor. Garanti Bankası nakit avans kampanyasının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Kredi
27 Ocak 2023 - 16:00
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Yana yakıla nakit para arayanlar durun! O banka oluk oluk para dağıtacak! Faizsiz 10.000 TL'yi cüzdanınıza koymak için tek yapmanız gereken...
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Kısa süre önce Garanti Bankası'nın müşterilerine 10.000 TL'lik ödeme yapacağını açıklaması kısa sürede gündem yarattı. Bu ödemeyi alabilmeniz için son tarih yaklaşıyor. Vatandaşın nakit ihtiyacı arttıkça banka sıfır faizle kredi veriyor. Garanti Bankası nakit avans kampanyasının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI GEMİLERİ YAKTI! BU KEZ VATANDAŞA KAZANDIRACAK: 10.000 TL'Yİ SIFIR FAİZLE ALMAK İÇİN TEK YAPMANIZ GEREKEN BU!

Garanti Bankası vatandaşlara sıfır faizle nakit avans çekme fırsatı sunuyor. Yeni yıl başlarken fiyat artış haberleri devam ediyor ve enflasyon oranlarındaki yükselişle birlikte alım gücü düşüyor. Garanti Bankası, taksitli nakit avans vererek yardıma koşuyor. Garanti Bankası avans ödeme detayları haberimizde yer alıyor.



konut

GARANTİ BANKASI NAKİT AVANS KAMPANYASI

Garanti Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar nakit avans imkanı sunuyor. Kampanya detayları Garanti Bankası tarafından onay alınarak duyurulur ve mobil uygulama üzerinden anında hesaplara ödeme yapılır. 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan kredide sıfır faiz oranı dikkat çekiyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Garanti BBVA mobil uygulamasında yer alan "Müşteri Ol" bölümüne girerek gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler. Yüzde sıfır faiz oranından faydalanmak için kredi kartı başvurusu yapılması gerekmektedir. Ek ücret ödemeden nakit avans kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartı başvurusunun 14 gün içinde yapılması ve kredi kartının 31 Ocak'a kadar onaylanması gerekmektedir.

TAKSİTLİ AVANS 6 TAKSİT İMKANI

31 Ocak'a kadar geçerli olan kampanya, 6 ay taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. İlk ay ödemesi diğer ödemelerden yüksek olup, kalan 5 ay eşit taksitler halinde ödenir. Faizsiz nakit avans kısmı vatandaşların ilgisini çekiyor ve vatandaşlar şu sıralar Garanti BBVA mobil uygulamasına akın ediyor.

YENİ MÜŞTERİLERE BİN TL BONUS

Ayrıca Garanti Bankası'nın yeni müşterilere 1000 TL ikramiye vereceği açıklandı. Bu kampanya Bonus Flexi, Flexi, ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus Card'larda geçerli olmayacaktır. Bu kampanyadan yararlanmak için diğer kredi kartlarına başvurmanız ve bonustan yararlanabilmeniz için Ocak ayı sonuna kadar minimum 1000 TL harcama yapmanız gerekmektedir.

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