Kısa süre önce Garanti Bankası'nın müşterilerine 10.000 TL'lik ödeme yapacağını açıklaması kısa sürede gündem yarattı. Bu ödemeyi alabilmeniz için son tarih yaklaşıyor. Vatandaşın nakit ihtiyacı arttıkça banka sıfır faizle kredi veriyor. Garanti Bankası nakit avans kampanyasının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Kredi
27 Ocak 2023 - 16:00
Yana yakıla nakit para arayanlar durun! O banka oluk oluk para dağıtacak! Faizsiz 10.000 TL'yi cüzdanınıza koymak için tek yapmanız gereken...
Kısa süre önce Garanti Bankası'nın müşterilerine 10.000 TL'lik ödeme yapacağını açıklaması kısa sürede gündem yarattı. Bu ödemeyi alabilmeniz için son tarih yaklaşıyor. Vatandaşın nakit ihtiyacı arttıkça banka sıfır faizle kredi veriyor. Garanti Bankası nakit avans kampanyasının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Kredi
27 Ocak 2023 - 16:00
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TAKSİTLİ AVANS 6 TAKSİT İMKANIAyrıca Garanti Bankası'nın yeni müşterilere 1000 TL ikramiye vereceği açıklandı. Bu kampanya Bonus Flexi, Flexi, ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus Card'larda geçerli olmayacaktır. Bu kampanyadan yararlanmak için diğer kredi kartlarına başvurmanız ve bonustan yararlanabilmeniz için Ocak ayı sonuna kadar minimum 1000 TL harcama yapmanız gerekmektedir.
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