YAŞAM
18 Eylül 2022 - 18:57

Yanan mobilya atölyesi hurdaya döndü

İzmir'in Buca ilçesinde, mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesi ile yangın mobilya atölyesinin bitişiğindeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 18:57
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Yanan mobilya atölyesi hurdaya döndü


Edinilen bilgilere göre yangın, 16.00 sıralarında Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre, yangının iş yerinin terasında yakılan mangal nedeniyle çıktığı iddia edildi. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık personelleri yollandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın, mobilya atölyesinin bitişiğindeki atölyelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu, 3 katlı işyerinde madde hasar bulunurken mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi.

“İtfaiye ekipleri hızlı müdahale etti”



Çevredeki esnaflardan Sabri Yıldırım, “Esnaf arkadaşlarımızdan bir tanesinin dükkanı yandı. Biz yan taraftaydık alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi arayalım dedik ancak itfaiye gelmişti. Arkadaşımızın Allah yardımcısı olsun. Üzgünüz, bir daha böyle olaylar olmaz inşallah” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Editörü
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