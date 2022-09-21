YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:44

Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı

Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:44
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Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı


Ahmet Çetindal yönetiminde 63 ABE 928 plakasına sahip tırın, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede alevler tüm tırı sararken, olayın gerçekleştiği yere sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Şoför olaydan yara almadan kurtuldu, yanan tır kullanılamaz hale geldi. Tırdan geriye adeta demir yığını kaldı.



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