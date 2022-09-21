Ahmet Çetindal yönetiminde 63 ABE 928 plakasına sahip tırın, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında motor kısmında yangın çıktı.Kısa sürede alevler tüm tırı sararken, olayın gerçekleştiği yere sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Şoför olaydan yara almadan kurtuldu, yanan tır kullanılamaz hale geldi. Tırdan geriye adeta demir yığını kaldı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:44
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:44
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