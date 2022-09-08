YAŞAM
08 Eylül 2022 - 15:02

Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve su bırakıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'ndeki yangında seferber olurken, yangına müdahale ve yangınzedeler için sürdürülen sosyal hizmetlerin yanı sıra, yangından etkilenen hayvanlar için de belirli bölgelere mama ve su bırakıldı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 15:02
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Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve su bırakıldı


Yangının ilk anından beri bölgede teyakkuzda olduklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesine bağlı Silifke Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimlerinden Ömer Öngel, “Yangından dolayı acil müdahale ekibi olarak buraya geldik. Yaralı hayvanlara acil müdahale yaptık. Yem, mama ve su kabı koyduk.



Yangından dolayı burada çalışmaktayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak için uğraşıyoruz. Acil müdahale gerekenlere burada müdahale ediyoruz, ağır durumda olanları ise Silifke geçici hayvan barınağına sevk ediyoruz. Ayrıca mama olmayan yerlere mama koyuyoruz, su kabı koyuyoruz. Hayvanların gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Normalde de böyle çalışmalarımız devamlı var ancak yangından dolayı daha acil bir şekilde gelip, elimizden gelenin fazlasını yapmaktayız. Can dostlarımız bizim açımızdan çok değerli” dedi.

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Haber Editörü
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