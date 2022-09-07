YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:29

Yangında mahsur kaldılar, 3 metre yükseklikteki delikten kurtarıldılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ahırda çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, havalandırma deliğinden çıkartılarak yanmaktan kurtarıldı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:29
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Yangında mahsur kaldılar, 3 metre yükseklikteki delikten kurtarıldılar


Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Bekirler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ahır olarak kullanılan mağarada belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Samanlarında alev almasıyla büyüyen yangında 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. Yoğun dumanların arasında mahsur kalan şahıslar, ahırın üzerinde bulunan ve havalandırmak için kullanılan 3 metre yüksekliğindeki delikten çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı. Çıkan yangında itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Jandarma ekipleri de yanan ahırsa incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma süreci başladı.



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Haber Editörü
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