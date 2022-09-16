Yangını çay içerek izledi













Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye birden fazla itfaiye, polis ve sağlık ekibi yollandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma süreci başladı.Yangının çıktığı binanın yanında ikamet eden vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını elindeki çay bardağı izledi. Vatandaşın çayını yudumlayarak rahatça içmesi görenleri şaşkına çevirdi.