YAŞAM
16 Eylül 2022 - 18:22

Yangını çay içerek izledi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıktığı binayla evi bitişik olan vatandaşın yangını elinde çayla rahatça izlemesi görenleri şaşırttı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 18:22
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Yangını çay içerek izledi


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye birden fazla itfaiye, polis ve sağlık ekibi yollandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma süreci başladı.

Yan binasında çıkan yangını çay içerek izledi



Yangının çıktığı binanın yanında ikamet eden vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını elindeki çay bardağı izledi. Vatandaşın çayını yudumlayarak rahatça içmesi görenleri şaşkına çevirdi.

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Haber Editörü
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