Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı

Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek için İhlas haber Ajansı muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat olay mahaline gitti. Polat, yangın yerinden görüntü aldığı esnada bir özel güvenliğin saldırısına uğradı. Özel güvenlik, Polat ve diğer gazetecileri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İHA muhabiri Polat'ın telefonla görüntü aldığını farkına varan özel güvenlik üzerine yürüdüğü Polat'ın telefonuna vurarak yere düşürdü.
Çirkin hakaret ve tehditlerde yer alan özel güvenlikçiyi çevredeki basin mensuplari uzaklaştırdı.