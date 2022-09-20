YAŞAM
20 Eylül 2022 - 15:34

Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı

Erzurum Atatürk Üniversitesi içerisinde yer alan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Ertuğrul Polat'a üniversite özel güvenliği saldırdı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 15:34
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Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı


Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek için İhlas haber Ajansı muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat olay mahaline gitti. Polat, yangın yerinden görüntü aldığı esnada bir özel güvenliğin saldırısına uğradı. Özel güvenlik, Polat ve diğer gazetecileri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İHA muhabiri Polat'ın telefonla görüntü aldığını farkına varan özel güvenlik üzerine yürüdüğü Polat'ın telefonuna vurarak yere düşürdü.



Çirkin hakaret ve tehditlerde yer alan özel güvenlikçiyi çevredeki basin mensuplari uzaklaştırdı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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