Yanlış duymadınız! 18 yaş üstü herkese yılda 10 bin Euro para verilecek: O isim açıkladı

HER 18 YAŞINI DOLDURANA 10 BİN EURO VERİLECEK! PARALARIN NE ZAMAN HESABA GEÇİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI







Hem dünya hem de Türkiye için çok öneMmi olan 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kaldı, bu süre zarfında vaatler verilemeye devam ediyor. Detaylar haberimizde…18 yaşını dolduran tüm Türk vatandaşlarına 10 bin euro verileceği açıklandı. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarının avro kuruna sabitleneceği ve banka hesaplarına yatırılması için kesin tarih verileceği açıklandı. Doğru duydunuz! Seçimden sonraki 10 gün içinde 18 yaşını dolduran tüm Türk vatandaşlarına 10.000 € geri ödemesiz olarak ödenecektir. Bu kişi başı ve 4 kişilik bir aile için 40.000 € yani 800 bin Türk Lirası ediyor. Asgari ücret, memur ve emekli aylıklarının euro kuruna bağlı olduğu ve maaşların her üç ayda bir döviz kuruna göre güncellendiği açıklandı. İlgili açıklamada şunlar belirtildi: ‘’ Asgari Ücret ve Emekli Maaşı EURO endeksli olacak. Asgari Ücret 1000 EURO olacak. En düşük Emekli Maaşı 1000 EURO olacak. İşsizlik maaşı, Emekli Maaşı, Asgari Ücret EURO’ ya endeksli olacak ve 3 ayda bir otomatik kur ayarlamasından geçecek.’’ Denildi. Şimdi vatandaşlık parası olarak planlanan 10 bin euro ne zaman ve kime verilecek? bu sözü kim verdi Detaylar için tıklayınız... Her Türk vatandaşına 10.000 Euro paranın hangi tarihte banka hesaplarına yatırılacağına dair yapılan açıklamada ‘’ 18 yaşını doldurmuş, doğuştan Türk Vatandaşı her kimse 10.000 EURO VATANDAŞLIK PARASI alacak. Bu para Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde vatandaşlar tarafından açılacak banka hesaplarına yatırılacak. Bu 4 kişilik bir aile için 40.000 EURO yani yaklaşık 800.000,00 TL demektir. Türk Vatandaşlarının HAYALLERİNİ VE HAYATLARINI gerçekleştirecek bir paradır. Bunun için 640 Milyar EURO kaynak ayrılmıştır.’’ Denildi. Cem Uzan liderliğindeki Gençlik Parti bu sözü veriyor. Genç Parti İzmir 1. Bölge Avukat Adayı Metin Altmışkara da deprem bölgelerine 200 milyar euro ayrılabileceğine ve tehlikeli yapıların bu şekilde bırakılmayacağına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Konuya ilişkin Altmışkara ‘’200 Milyar EURO ile 11 ilimizi vuran Dünyanın en büyük deprem felaketinin yaraları sarılacak ve Dünya standartlarında müstakil, depreme dayanıklı binalar inşa edilecek. Çok katlı binalara son verilecek.’’ Dedi.