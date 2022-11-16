SPOR
16 Kasım 2022 - 12:41

Yapay Zeka Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti

Brezilya 2002'den bu yana Dünya Kupası'nı kazanamadı ancak Katar 2022'nin onların yılı olma ihtimali oldukça yüksek. Bunu neye dayanarak mı söylüyoruz? Stats Perform'un yapay zeka Dünya Kupası tahmin modeline göre Sambacılar, rekor bir şekilde altıncı kez kupayı kaldıracak favori olarak görünüyor.

SPOR
16 Kasım 2022 - 12:41
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Yapay Zeka Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti


Brezilya 2002'den bu yana Dünya Kupası'nı kazanamadı ancak Katar 2022'nin onların yılı olma ihtimali oldukça yüksek. Bunu neye dayanarak mı söylüyoruz?

Stats Perform'un yapay zeka Dünya Kupası tahmin modeline göre Sambacılar, rekor bir şekilde altıncı kez kupayı kaldıracak favori olarak görünüyor.



Tahmin modeli, 2022 Dünya Kupası'nı kimin kazanacağına dair daha kapsamlı bir resim elde etmek için, bahis piyasası oranlarını ve Stats Perform'un takım sıralamalarını kullanarak her maç sonucunun (galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet) olasılığını tahmin ediyor.

Brezilya kazanma olasılığı en yüksek takım olarak öne çıkıyor. Genel favoriler arasında yer alan beş kez şampiyon olan Brezilya'nın modele göre kupayı kaldırma ihtimali %16 ve turnuvanın genel favorisi olarak finale çıkma ihtimali de en yüksek takım (%25).

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Diğer favoriler kim

Beş kez şampiyon olan Brezilya'nın hemen ardından, bu yılki Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı en yüksek ikinci takım Arjantin. C Grubu'nun favorisi olan Lionel Scaloni'nin takımının bu yıl kupayı kazanma ihtimali %13.

Fransa (%12), İspanya (%9) ve İngiltere (%9) 2022 Dünya Kupası'nın ilk beş adayını oluşturuyor.

Turnuvayı kazanmak için üçüncü favori olmalarına rağmen, genel favori Brezilya'dan (%89) önce turnuvanın eleme aşamalarına katılma olasılığı en yüksek olan ülke Fransa görünüyor (%91).

2018'de mağlup olarak finalist olan Hırvatistan'ın bu performansı tekrarlaması pek olası görünmüyor. Zlatko Dalic'in takımının bu yıl finale çıkma ihtimali sadece %4. Turnuvadaki diğer 11 takımın bu ihtimali daha yüksek.

Bakalım Dünya Kupası tahminleri isabetli olacak mı, yoksa bir süprizle mi karşılaşacağız.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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