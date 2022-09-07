EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:21

Yapay zeka ile sanat ve tasarım ilk kez ders oldu

Yapay Zeka ile Sanat ve Tasarım ilk defa bir yükseköğretim kurumunda ders olarak okutulacak. Öğrencilerin bu alanda kendi projelerini üretmeleri amaçlanan derste, yapay zeka uygulamaları da öğretilecek

EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:21
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Yapay zeka ile sanat ve tasarım ilk kez ders oldu


Günümüzde artık yaşamımıza dokunan yapay zeka teknolojisi sanat ve tasarım alanında da faydalanılıyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Yapay Zeka ile Sanat ve Tasarım dersini müfredata ekleyerek bir ilki gerçekleştirdi.

Yapay zekadan, ekonomi, bilişim, iletişim, big data gibi disiplinlerin yanı sıra sanat ve tasarım alanında da artık etkin hale geldi. İstanbul Topkapı Üniversitesi de Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı ders içeriğine Yapay Zeka ile Sanat ve Tasarım dersini ekledi. Dijital teknolojiler ve sanatın bir arada kullanılmaya başlamasına kayıtsız kalmayan ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek isteyen üniversite, yapay zeka ile sanat ve tasarım uygulamalarını öğrencilerine aktararak patlak veren teknolojik gelişmeleri ders ve staj çerçevesinde deneyimleme olanağı sunuyor.



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