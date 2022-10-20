Yapay zeka TFF'ye de girdi! Hakem atamaları son teknolojiye emanet







HAKEM ATAMALARI YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE YAPILIYOR











Süper Lig 11. hafta programı ve hakemleri şöyle:

21 Ekim Cuma

22 Ekim Cumartesi

23 Ekim Pazar

24 Ekim Pazartesi

Süper Lig'de 10.hafta sona ererken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başlattığı hakem kararları ve atamaları tartışması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Futbolda VAR sistemine geçilmesine rağmen bitmek bilmeyen 'hakem tartışması'na karşı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilginç bir açıklama yapıldı.Süper Lig'in güçlğ ekiplerinden Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Cumartesi günü saat 20.00'de karşı kaşrıya gelecekleri. Bu zorlu mücadeleyi ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.Maçlarda düdük çalacak olan hameklerin belirlenmesine yönelik yapılan açıklamada TFF'nin ifadeleri dikat çekti. Açıklamada yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen dijital atama yöntemiyl Süper Lig'i 11. hafta maçlarında görev alacak olan hakemlerin belirlendiği belirtildi.20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge 17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen 20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz 17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek 20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa 20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam