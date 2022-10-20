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20 Ekim 2022 - 14:38

Yapay zeka TFF'ye de girdi! Hakem atamaları son teknolojiye emanet

Spor Toto Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarının hakemleri açıklanırken, TFF'nin hakem atamalarında yapay zeka kullanıldığına ilişkin açıklaması dikkat çekti.

SPOR
20 Ekim 2022 - 14:38
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Yapay zeka TFF'ye de girdi! Hakem atamaları son teknolojiye emanet


Süper Lig'de 10.hafta sona ererken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başlattığı hakem kararları ve atamaları tartışması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Futbolda VAR sistemine geçilmesine rağmen bitmek bilmeyen 'hakem tartışması'na karşı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilginç bir açıklama yapıldı.

HAKEM ATAMALARI YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE YAPILIYOR

hakem atamalarında yapay zeka

Süper Lig'in güçlğ ekiplerinden Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Cumartesi günü saat 20.00'de karşı kaşrıya gelecekleri. Bu zorlu mücadeleyi ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Maçlarda düdük çalacak olan hameklerin belirlenmesine yönelik yapılan açıklamada TFF'nin ifadeleri dikat çekti. Açıklamada yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen dijital atama yöntemiyl Süper Lig'i 11. hafta maçlarında görev alacak olan hakemlerin belirlendiği belirtildi.

Süper Lig 11. hafta programı ve hakemleri şöyle:

21 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi

14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi

20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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