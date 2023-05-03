Yapay zekanın babasından istifa!













75 yaşındaki Geoffrey Hinton, New York Times'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar yapay zekanın geliştirilmesi üzerinde çalışan Hinton, gelinen noktayı korkunç olarak niteledi. Yapay zeka çalışmalarından pişman olduğunu söyledi ve dünya teknoloji devi Google'dan istifa ettiğini duyurdu.Hinton, istifa nedeni olarak yapay zekanın getirdiği potansiyel tehlikeleri gösterdi. Yapay zekalı sohbet robotlarına da değinen Hinton, yakın zamanda insandan daha zeki olabileceklerini belirtti. İnsan beyninin sahip olabileceği bilgi seviyesini geçebileceğini vurguladı. Bu sistemin, kötü amaçlarla kullanılma potansiyelini ise kabus senaryosu olarak niteledi.