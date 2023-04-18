Yapı kredi Bankası emekli promosyonunda şaha kalktı! Tam 17.000 TL'yi hesaplara yatıracak! Emeklinin yüzü bayram öncesinde gülecek. Emekliyi sevindirecek haber Yapı Kredi Bankasından geldi. Promosyon ödemeleri ile bilinen banka yine şaşırtmadı. Banka promosyon ödemesi miktarını açıkladı. Haberi duyan emekliler ödemenin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Bayram öncesi verilecek olan 17 bin TL promosyon ödemesi ve detayları haberimizde olacak. İşte detaylar...
BU BAYRAM EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLECEK
Bu bayram emekli gülecek. Emeklileri mutlu edecek haber Yapı Kredi Bankasından geldi. Promosyon ödemeleri konusunda oldukça cüretkar ve tatmin edici olduğu bilinen banka yine şaşırtmadı. Emekliye tamı tamına 17 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Bayram öncesinde yapılacak ödemeler emekli vatandaşlarca merak ediliyor. Promosyon ödemeleri bilindiği üzere üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü halinde veriliyor. Bankaların müşterileri için verdiği hediye para şeklinde tabir ediliyor. İşte bu ödemelere ilişkin ayrıntılar...
Yapı Kredi Bankası SSK, Bağkur ve memur emeklileri için inanılmaz bir promosyon fırsatı sunuyor. Emekli vatandaşlara verilen 7 bin 500 TL ve üzeri maaşların kendi bankalarından alınması halinde rekor bir promosyon ödemesi yapılıyor. Müşteri kaybetmemek ve hatta müşteri kazanabilmek için yapılan bu promosyon ödemeleri ile emeklilerin yüzleri gülüyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre 10 bin TL kadar fiyatı yükseldi. 4A, 4B ve 4C emeklisi değişmeksizin EYT’liler için promosyon ödemesi yapılacak. Yapı Kredi Bankası'nın emekli promosyon kampanyası için tek bir koşulu bulunuyor. Tek yapılması gereken üç yıl boyunca maaşını Yapı Kredi Bankasından alacağına dair taahhütnameyi imzalamak. 3 yıl boyunca maaş alma sözü verdikten sonra banka tarafından 10 bin TL kadar rakam İBAN'a anında yatırılıyor.