Aktüel
18 Nisan 2023 - 21:30

Yapı Kredi Bankası'ndan kredi kartı olanlar dikkat! Mobilden bunu yapana 100 TL iade edilecek

Bankalardan müjdeli haberler gelmeye başlarken Yapı Kredi Bankası müşterilere duyuru yapıldı. Kampanya katılım sağlanırken 100 TL indirim uygulaması yapıldı. Banka resmi internet sayfası üzerinden başvuru şartları açıklandı.

Aktüel
18 Nisan 2023 - 21:30
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Yapı Kredi Bankası'ndan kredi kartı olanlar dikkat! Mobilden bunu yapana 100 TL iade edilecek
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Yapı kredi Bankası tarafından kampanya duyurulurken 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yapı Kredi Mobil'e giriş yapılarak indirim kodu alarak internet sayfasından 2 bin TL ve üzeri yurt dışı uçak bilet rezervasyonlarında 100 TL indirim kazanılır. Yapı Kredi Bankası kampanya detayları ve şartlar haberimizde.

YAPI KREDİ BANKASI

TC kimlik numarası ya da kullanıcı kodu ile giriş yapılarak kampanyaya dahil olan müşterilerine Setur Mobil uygulamasından 2 bin TL ve üzeri tüm yurt dışı uçak bileti rezervasyonlarında indirim uygulanıyor.



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İndirim kodları Yapı Kredi Mobil üzerinden kampanyalar kısmından yükleme yapılır. 31 Aralık 2023 tarihine kadar yüklü kalarak kullanılabilir olacak.

Farklı kampanyalar birleştirilemez.

Yurt dışı biletlerinde 3 taksit imkanı verildi.

Yapı kredi bireysel müşterilerilerinde geçerli olur.

İptal, iade işlemleri ve World Business kartlar kampanya dışında tutulur.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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