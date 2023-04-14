Kredi
14 Nisan 2023 - 10:30

Yapı Kredi bayram kredisini başlattı! Şart yok, hemen ödeme yok: 50.000 TL krediyi şimdi al 3 ay sonra öde!

Bankalardan bayram ikramiyelerine dair açıklama gelirken Yapı Kredi, bayramda nakit sorunu yaşayanlara yeni kampanya duyururken 50 bin TL ve üç ay ertelemeli olarak imkan sundu. Bayrama dair yapılan özel açıklama için müşterilerin yararlanabileceği tüm detaylar haberimizde.

Kredi
14 Nisan 2023 - 10:30
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Yapı Kredi bayram kredisini başlattı! Şart yok, hemen ödeme yok: 50.000 TL krediyi şimdi al 3 ay sonra öde!


Bayrama sayılı günler kala Yapı kredi bankasından bayrama özel nakit destek sağlandı. Banka resmi sayfası üzerinden resmi açıklama gelirken verilen tarih üzerinden tüm önemli detaylar açıklandı. Bankanın kredi hizmetlerinde dikkat çeken durumlar üzerinden vade ve limit konusunda rahatlık sağlanan kredi kampanyası duyuruldu. 50 bin TL çekmek isteyenlere finans destek sağlandı.

BAYRAMA ÖZEL YAPI KREDİ İMKANI

Banka 50 bin TL olarak belirlenen kredi paketi üzerinden üç ay ertelemeli imkan verildi. Taksit ödemek için kara kara düşünenlerin imdadına bu kampanya yetişirken bayrama öze kredi fırsatı için Yapı Kredi 36 ay vade imkanıyla 50 bin TL nakit destek verdi. Aylık taksitlerin yüksek tutarda ödenmek zorunda kalmadan, daha ekonomik standartlarda kredinin ödenmesi için yardım ediliyor.



bayrama özel kredi

Yapı Kredi Bankasının bayram kredisi imkanı sunulurken dijital platformlar üzerinden başvuru işlemlerinin sıkıntısız olarak düzenleme yapılır. Özel hizmetlerinden yararlanma şansı yakalamak için maddi anlamda problem yaratacak durum içerisinde olmasına gerek kalmadan rahat şekilde kredinin kullanılması yapılır.

BAYRAMA ÖZEL KREDİ BAŞVURUSU

Banka üzerinden sunulan krediye başvuruda bulunmak için şubelere gitmeye gerek kalmadan online olarak hizmet sunulur. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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