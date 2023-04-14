Yapı Kredi bayram kredisini başlattı! Şart yok, hemen ödeme yok: 50.000 TL krediyi şimdi al 3 ay sonra öde!

Bayrama sayılı günler kala Yapı kredi bankasından bayrama özel nakit destek sağlandı. Banka resmi sayfası üzerinden resmi açıklama gelirken verilen tarih üzerinden tüm önemli detaylar açıklandı. Bankanın kredi hizmetlerinde dikkat çeken durumlar üzerinden vade ve limit konusunda rahatlık sağlanan kredi kampanyası duyuruldu. 50 bin TL çekmek isteyenlere finans destek sağlandı.
BAYRAMA ÖZEL YAPI KREDİ İMKANIBanka 50 bin TL olarak belirlenen kredi paketi üzerinden üç ay ertelemeli imkan verildi. Taksit ödemek için kara kara düşünenlerin imdadına bu kampanya yetişirken bayrama öze kredi fırsatı için Yapı Kredi 36 ay vade imkanıyla 50 bin TL nakit destek verdi. Aylık taksitlerin yüksek tutarda ödenmek zorunda kalmadan, daha ekonomik standartlarda kredinin ödenmesi için yardım ediliyor.
Yapı Kredi Bankasının bayram kredisi imkanı sunulurken dijital platformlar üzerinden başvuru işlemlerinin sıkıntısız olarak düzenleme yapılır. Özel hizmetlerinden yararlanma şansı yakalamak için maddi anlamda problem yaratacak durum içerisinde olmasına gerek kalmadan rahat şekilde kredinin kullanılması yapılır.