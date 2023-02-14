Yapı Kredi daha ne yapsın! Emeklilere kırk yılda bir gelen ikramiyeyi alan bayram edecek! Rakamı duyan şaşırıyor!

Emekli maaşlarının az olmasından kaynaklı promosyon ödemeleri, ek ödemeler, bayram ikramiyeleri gibi haberler sık sık ön planda bulunmaktadır. Birçok banka da emeklilere özel kampanyalar çıkartmaktadır. Yapı kredi Bankası ise emekli destek ödemelerinde büyük adım attı. İşte detaylar… Emekli Promosyonu Ne Kadar?
Emekli vatandaşların her biri destek ödemelerinden yararlanması mümkün olmuyor. Yapı Kredi Bankası da bu şikayetleri göz önünde bulundurarak emeklilere büyük destek kampanyası sunuyor. Buna göre;
- 4200 TL, 3499 TL’ye kadar maaş olarak ödenmesi planlanıyor. - 4900 TL promosyon ise, 3500 – 7499 TL arasında maaş olarak ödenmesi planlanıyor. - 6300 TL emekli promosyonu ise 7500 – 9999 TL arasında maaş olarak ödenmesi planlanıyor. - 7000 TL emekli promosyonu ise 10000 TL maaş olarak ödenmesi planlanıyor. İlk defa promosyondan veya kredi kartından yararlanacak olanlar için başvuru tarihi 28 Şubat olarak güncellenmiştir.