Yapı Kredi'de hesabı olanlar dikkat! 31 Aralık'a kadar bunu yapmalısınız: Paranız buhar olabilir!













, müşterilerine yönelik olarak zamanaşımına uğrayacak hesaplarla ilgili bilgilendirme yapmaya başladı. Banka, 2023 yılında zaman aşımına uğrayacak olan hesaplarda müşterilerine duyurular yaparak, hesaplarında işlem yapmayan müşterilerin hesaplarının zaman aşımlarına uğrayacağı konusunda uyarıda bulundu.Bankanın açıklamasına göre, hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklarla ilgili olarak 10 yıl içinde herhangi bir talep veya işlem yapmayan müşterilerin hesapları, zamanaşımına uğrayacak. Buna göre, 01.01.2023 ve 31.12.2023 tarihleri arasında zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacak listeleri de banka tarafından açıklandı. Yapı Kredi Bankası, müşterilerinin emanet ve alacak listelerini sorgulayabileceği bir ekran da sunuyor. Listede yer alan bilgileri bulunan müşterilerin, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devir yapılacak tarihten önce banka şubelerine başvurarak işlem yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde, söz konusu kıymetler ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına devredilecek.