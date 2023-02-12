Yapı Kredi'de hesabı olanlar dikkat! Listede adınız var mı bakın: Son tarih duyuruldu

Yapı kredi Bankası, müşterilerine 2023 yılına kadar zamanaşımına uğrayan hesaplar hakkında bilgi verdi. İnternet sitesinden bir açıklama yapan banka, bu tür hesaplarla ilgili kesin tarihleri ve koşulları açıkladı. Banka, bu hesapların gelecekte zamanaşımına uğramasını önlemek için müşterilerine tavsiyeler verdi.
YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLAN VATANDAŞLAR, ADINIZ VAR MI HEMEN BAKIN: 31 ARALIK’A KADAR….Yapı Kredi Bankası, müşterilerine, 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar listesinin belli olduğunu açıkladı. Banka, hesaplarında 10 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapmamış olan müşterilerinin hesaplarının zamanaşımına uğrayabileceğinin altını çizdi. Bu liste YTM’ye devredilecek.
Bankamızda, 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar listesine, zamanaşımı sorgulama ekranından ulaşılabilir. Bu listede yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir tarihinden önce şubelerimize başvurmaları gerekmektedir. Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına devir tarihinden önce işlem yapılmaması halinde, ilgili yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca, yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına devredilecektir.