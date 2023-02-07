Finans
07 Şubat 2023 - 10:00

Yapı Kredi emekli promosyonuna Şubat zammı yaptı: İşte yepyeni rakam!

Yapı Kredi Bankası, 2023 yılında emekliler için maaş promosyonu kampanyasının detaylarını açıkladı. Banka, emeklilere ödeme yaparken EYT'lilerin alacağı ödemeleri de güncelledi. Kampanya kapsamında emeklilere ödenecek olan ücretler belirlendi.

Finans
07 Şubat 2023 - 10:00
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Yapı Kredi emekli promosyonuna Şubat zammı yaptı: İşte yepyeni rakam!
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Yapı kredi Bankası, 2023 yılında emekliler için maaş promosyonu kampanyasının detaylarını açıkladı. Banka, emeklilere ödeme yaparken EYT'lilerin alacağı ödemeleri de güncelledi. Kampanya kapsamında emeklilere ödenecek olan ücretler belirlendi.

YAPI KREDİ'NİN 2023 PROMOSYONU ORTAYA ÇIKTI! EYT'LİLER İLK KEZ CEBİ PARA DOLACAK

Meclis'te bu hafta yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile, 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunu açacak. Düzenleme ile emeklilere, sadece maaş hakları değil, birçok yan hak da sağlanacak. Özel ve kamu bankaları, emekli müşterileri kapma yarışına girmişken, ödedikleri promosyonları da arttırıyor. Yapı Kredi Bankası da 2023'te emekliye ödeyeceği promosyona güncelleme yapmış. Promosyon miktarı 3.500 TL’ye kadar olan emekli aylığı alana 4.200 TL iken, 7.500 TL – 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.300 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL olarak belirlenmiş. SGK Başkan Vekili Kürşad Arat, EYT'lilerin normal emeklilikten hiçbir farkı olmadığının altını çizerek, maaş promosyonu ve bayram ikramiyesi haklarından yararlanabileceklerini açıklamıştır.



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