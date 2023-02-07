Yapı kredi Bankası, 2023 yılında emekliler için maaş promosyonu kampanyasının detaylarını açıkladı. Banka, emeklilere ödeme yaparken EYT'lilerin alacağı ödemeleri de güncelledi. Kampanya kapsamında emeklilere ödenecek olan ücretler belirlendi.
Finans
07 Şubat 2023 - 10:00
Yapı Kredi emekli promosyonuna Şubat zammı yaptı: İşte yepyeni rakam!
Yapı Kredi Bankası, 2023 yılında emekliler için maaş promosyonu kampanyasının detaylarını açıkladı. Banka, emeklilere ödeme yaparken EYT'lilerin alacağı ödemeleri de güncelledi. Kampanya kapsamında emeklilere ödenecek olan ücretler belirlendi.
Finans
07 Şubat 2023 - 10:00