Finans
23 Şubat 2023 - 09:15

Yapı Kredi emekli promosyonunda devleşti! 36 ay için öyle bir teklif yaptı ki: Duyan şubeye koştu!

Yapı Kredi'nin geçtiğimiz günlerde güncellediği emekli promosyon rakamları emekliler arasında heyecana neden oldu.

Finans
23 Şubat 2023 - 09:15
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Yapı Kredi emekli promosyonunda devleşti! 36 ay için öyle bir teklif yaptı ki: Duyan şubeye koştu!
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Yapı Kredi'nin geçtiğimiz günlerde güncellediği emekli promosyon rakamları emekliler arasında heyecana neden oldu. Emekli promosyon rakamları da milyonlarca emekliyi, ağır ekonomik şartlar yüzünden yakından ilgilendirir oldu. Yapı Kredi'nin Şubat ayı için açıkladığı güncel rakamlar şu şekilde;

3.500 TL'ye kadar 4.200 TL 



3.500 TL ile 7.500 TL arası 4.900 TL 

7.500 TL ile 10.000 TL arası 6.300 TL 

10.000 TL ve üzeri 7.000 TL 

PROMOSYON

Promosyonu alabilmek için emeklilerin Promosyon Taahhütnamesini imzalamaları gerekiyor.  Ayrıca, maaş eşiğine bakılmaksızın, Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasından sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde 200 TL ek nakit ödül ödenecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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