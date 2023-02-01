Yapı Kredi emekli promosyonunda zirveye oturdu! Yeni rakam dudak uçuklattı

Milyonlarca emekli vatandaşın ilgisini çeken emekli promosyon kampanyasında Yapı kredi liderliğini almış. Güncel emekli promosyon ödemelerinin ne olduğunu açıkladı. İşte sevinçle karşılanacak bu rakamlar...
YAPI KREDİ BÜYÜK ŞENLİĞİ BAŞLATTI: EMEKLİLERİN GÖNLÜNÜ HOŞ ETMEYİ BAŞARDI. EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ. İŞTE YAPI KREDİ'NİN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASIGeçtiğimiz yıla göre büyük bir ilgi ile incelenen emekli promosyon rakamlarının, bankalar arasında rekabet ortamının oluşmasına neden olduğunu gördük. Yeni yılda ise bu durumun ne olacağı merak ediliyordu. Yeni yılda Yapı Kredi, emekli promosyon rakamlarını güncelleyerek bu rekabetin devamını sağladı. İşte tüm bankaların güncel emekli promosyon rakamları...
Yapı Kredi, 3 yıllık bankadan alma taahhüdü veren emekli müşterilerine 1 Kasım 2022 ve 31 Ocak 2023 arasında maaşa göre değişen nakit promosyon teklif ediyor. Aylık net geliri 3.499 TL'den düşük olanlara 4.200 TL, 3.500 TL-7.499 TL arasındakilere 4.900 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasındakilere 6.300 TL, 10.000 TL'den yukarısına 7.000 TL ödenir. Promosyon başvurusundan sonraki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde 200 TL ek ödül ödenir. Aynı zamanda, 500 TL harcama yapan ya da promosyon başvurusundan önce 3 ay içerisinde hiç harcama yapmamış olan müşteriler, ek olarak 300 TL promosyon alacaklardır. Ödüller, emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi halinde ilk maaşı aldıkları ayı takip eden ayın ilk haftasında ödenir.