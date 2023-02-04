Yapı kredi Bankası, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olarak, Şubat ayında 13,5 milyon emeklinin yüzünü güldürmek için büyük bir koz oynadı. SSK BAĞ-KUR memur emeklileri ve tüm emekliler başvuruda bulunmaları halinde binlerce liralık ücretsiz ödeme alma hakkına sahipler. Ayrıca Ocak ayında da çok yüksek promosyon ödemeleri ile dikkatleri üzerine toplayan Yapı Kredi Bankası tarafından, Şubat ayı güncel emekli promosyon rakamlarının duyurulmasıyla, emeklilerin memnuniyeti daha da arttı.
Finans
04 Şubat 2023 - 09:45
Yapı Kredi emekli promosyonunda zirveye oynadı! Tüm emeklilere tamı tamına o rakamı ödeyecek: 36 ay sözünüze hemen alın!
Yapı Kredi Bankası, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olarak, Şubat ayında 13,5 milyon emeklinin yüzünü güldürmek için büyük bir koz oynadı. SSK BAĞ-KUR memur emeklileri ve tüm emekliler başvuruda bulunmaları halinde binlerce liralık ücretsiz ödeme alma hakkına sahipler. Ayrıca Ocak ayında da çok yüksek promosyon ödemeleri ile dikkatleri üzerine toplayan Yapı Kredi Bankası tarafından, Şubat ayı güncel emekli promosyon rakamlarının duyurulmasıyla, emeklilerin memnuniyeti daha da arttı.
Finans
04 Şubat 2023 - 09:45