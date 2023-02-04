Finans
04 Şubat 2023 - 09:45

Yapı Kredi emekli promosyonunda zirveye oynadı! Tüm emeklilere tamı tamına o rakamı ödeyecek: 36 ay sözünüze hemen alın!

Yapı Kredi Bankası, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olarak, Şubat ayında 13,5 milyon emeklinin yüzünü güldürmek için büyük bir koz oynadı. SSK BAĞ-KUR memur emeklileri ve tüm emekliler başvuruda bulunmaları halinde binlerce liralık ücretsiz ödeme alma hakkına sahipler. Ayrıca Ocak ayında da çok yüksek promosyon ödemeleri ile dikkatleri üzerine toplayan Yapı Kredi Bankası tarafından, Şubat ayı güncel emekli promosyon rakamlarının duyurulmasıyla, emeklilerin memnuniyeti daha da arttı.

Finans
04 Şubat 2023 - 09:45
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Yapı Kredi emekli promosyonunda zirveye oynadı! Tüm emeklilere tamı tamına o rakamı ödeyecek: 36 ay sözünüze hemen alın!
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Yapı kredi Bankası, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olarak, Şubat ayında 13,5 milyon emeklinin yüzünü güldürmek için büyük bir koz oynadı. SSK BAĞ-KUR memur emeklileri ve tüm emekliler başvuruda bulunmaları halinde binlerce liralık ücretsiz ödeme alma hakkına sahipler. Ayrıca Ocak ayında da çok yüksek promosyon ödemeleri ile dikkatleri üzerine toplayan Yapı Kredi Bankası tarafından, Şubat ayı güncel emekli promosyon rakamlarının duyurulmasıyla, emeklilerin memnuniyeti daha da arttı.

YAPI KREDİ BÜYÜK KOZUNU OYNADI! 13,5 MİLYON EMEKLİYE REKOR MAAŞ PROMOSYONUNU AÇIKLADI

Yapı Kredi Bankası, Şubat ayında geçen yılın aynı rakamlarına emeklilere ödeme yaparken ocak ayında bir adım öne çıktı ve en yüksek promosyon ücretlerini ödeyen ilk banka oldu. Böylelikle Şubat ayında rekabet yeniden başladı ve Yapı Kredi Bankası, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürmek için ücretlerini açıkladı. Yapı Kredi Bankası'nın 2023 Şubat ayında vermiş olduğu promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu haline geldi. Yapı Kredi, emeklilere ödediği ücretleri arttırarak, milyonlarca emekliyi memnun etmeyi hedefliyor.



konut

YAPI KREDİ GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan Yapı Kredi’nin, Ocak ayında SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşlarına yapılan yüzde 30 artıştan sonra milyonlarca emeklinin kullanımına sunulan güncel emekli promosyon ücretleri, resmi internet sitesinde açıklanmıştır. Şubat ayı için Yapı Kredi Bankasının emekli promosyon ücretleri, 3.500 TL ve altındaki emekli maaşı alanlara 4.200 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki maaş alanlara 4.900 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaş alanlara 6.300 TL ve 10.000 TL ve üzerindeki maaş alanlara ise 7.000 TL olarak belirlenmiştir.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI

Yapı Kredi Bankası, Şubat ayında emekliye özel teklifleriyle başvurularını bekliyor. Promosyon, ay sonuna kadar geçerli olacak ve emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan adaylar arasından seçilecek. Başvuranlar, düşük faizli kredi fırsatları, ücretsiz havale ve EFT gibi çok sayıda avantajla ödüllendirilecek ve bu fırsatlardan 3 yıl boyunca yararlanmak için sözleşme imzalayacaklar. Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu için en yakın banka şubesine gidebilir ya da e-devlet üzerinden maaşınızı taşıyabilirsiniz.

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