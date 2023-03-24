Yapı Kredi emeklilere son kıyağını yaptı! Maaşını daha taşımayan varsa dikkat: Bu rekor ücreti alacaksınız!

Emekli promosyon oranları özellikle geçtiğimiz yıl üzerinde en çok çalışılan ve takip edilen konulardan biri olsa da bu durum bankalar arasında oldukça fazla rekabet yarattı. En çok müşteriyi elde etmek için en yüksek rakamları vermeye çalışan bankalarda hâlâ sert rüzgarlar esiyor.
Asgari ücretin açıklanmasının ardından emekli promosyon sayıları artırılırken Yapı Kredi, emekli promosyon numaralarını güncellediğini açıkladı. İşte güncel emekli promosyon rakamları... Yapı Kredi'nin güncel emekli promosyon rakamları;
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3 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi'den 3 yıllık SGK emekli maaşı almayı taahhüt eden müşterilerimiz 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirler. Promosyon Sözleşmesinin imzalanmasından sonra başka koşul olmaksızın; aylık net gelir 3499 Türk Lirasına kadar ise 4500 Türk Lirası; 3500 Türk Lirası ile 7499 Türk Lirası arasında ise 5250 Türk Lirası; 7500 Türk Lirası ile 9999 Türk Lirası arasında ise 6750 Türk Lirası; 10000 Türk Lirasının üzerindeyse 7.500 Türk Lirası ödenecektir. Kampanya sözleşmesi imzalandıktan sonra 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde, maaş skalasına bakılmaksızın 250 Türk Lirası ödenecektir. Kampanyanın başladığı gün ek ödül taahhütnamesini imzalayan müşterilerimiz, başlangıç ayını takip eden ayın ilk gününden itibaren faizli 2000 Türk Lirasına kadar esnek hesap limiti kullanabilirler. Kampanyadan faydalanmak için finansal teklif ödemesinin alındığı ayın son gününe kadar esnek hesap açılması gerekmektedir. 3 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında ilk defa kredi kartı ile veya mevcut kartlarla; Kampanya başlangıcından 03.05.2023 tarihine kadar toplam 500 Türk Lirası harcama yapan müşterilerimiz 750 Türk Lirası nakit kampanyasına hak kazanırlar. Ödeme, bireylerin emeklilik hesaplarına ve ek ikramiye yükümlülüğü iptal edilmediği takdirde maaş ödemesinin ilk ayını takip eden ayın ilk haftasında yapılır. Diğer tüm detaylar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Yapı Kredi'nin resmi web sitesine göz atınız...