Yapı Kredi emekliye resmen şov yaptı! Promosyon miktarını duyan kulaklarına inanamadı: Almayan üzülecek!

YAPI KREDİ RESMEN ŞOV YAPACAK!
Yapı Kredili emekliler yaşadı. Tam 8 bin 500 liraya varan fırsatlar var. Mart ayına özel düzenlenen kampanya ile emekli promosyon fiyatları da katlanmış oldu. İşte en güncel verilerle emekli promosyon ödemesi…
EYT mecliste kabul edildiğinden beri ayakları yere basmayan EYTlilere bir müjdeyi de Yapı kredi Bankası verdi. Mart ayı emekli promosyon fiyatlarında düzenlemeye giden ve mevcut rakamları yeniden güncelleyen banka EYTli emeklileri ikinci kere güldürdü. İşte Yapı Kredi Bankasının Emekliler için düşündüğü promosyon ödemesi fiyatları…. Milyonlarca emekli maaş almayı beklediği kadar ne kadar emekli promosyonu alacağını da dört gözle bekliyor. Yarış bankalar arasında iyice kızışınca neredeyse tüm bankalar verdikleri promosyon ödemelerini bir bir güncellemeye başladı. Mart ayına özel olarak emekli promosyon fiyatlarını güncellediklerini duyuran Yapı Kredi Bankası DA müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor. İşte en çok merak edilen Yapı Kredi Bankasına ait emekli promosyon ödeme fiyatları… YAPI KREDİNİN KOŞULLARI 3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli aylıklarını 3 yıllığına bankadan almaya taahhüd eden bir çok emekli yüksek fiyatlı promosyon almaya da hak kazanmış olacak. Yapı Kredi Bankası bu müşterileri için 8 bin 500 lira ödeme yapacağını duyurdu. Gerekli süreçlerin tamamlanmasından sonra emekli aylığı 3 bin 500 lira ve altında olanlar 4 bin 500 TL; 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arasındaysa 5 bin 250 TL; 7 bin 500 TL- 10 bin TL arasındaysa 6bin 750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi almaya hak kazanacak. Tüm bunların dışında gerekli evrakların imzalanmasından sonra imza atıldıktan 2 ay içerinde iki yeni fatura talimatı veren emeklilere ek 250 lira ödül verilecek. Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler ilk maaşlarını aldıkları ayı takip eden ay itibari ile 3 ay süre ile 0 faizle 2 bin liraya kadar esnek hesap limiti de kullanabilecek. Emeklilerin bu esnek hesap limitinden fayda görebilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olması gerektiği belirtildi. 3 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında ise emekliler arasında ilk kez kredi kartı alacak olan müşterilere 3 mayıs 2023 tarihine kadar 500 TL harcama yapması durumunda 750 lira da nakit ekstra promosyon kazanacakları ifade edildi. Ödülleri ise emekli maaş hesaplarına yapılacak