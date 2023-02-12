





Yapı kredi hesabı olanlar ad soyadınızla hemen sorgulayın! 31 Aralık'ta tüm paranız gidebilir!







SON GÜN 31 ARALIK 2023

YAPI KREDİ BANKASI’NDAN MÜŞTERİLERİNE UYARI GELDİ!

Hesaplarınızda bulunan mallarınızın YTM hesaplarına aktarılmaması için yapmanız gerekenler açıklandı.2023 yılında zamanaşımına uğrayacak hesaplar için Yapı Kredi bankasından açıklama geldi. Resmi internet adresinde 2023 YTM Zamanaşımı Listesi’ni müşterilerinin hizmetine sunan banka, isim soy isim ile sistemden kontrol yapmanıza yardımcı oluyor. Unuttuğunuz hesaplarınızdaki mal varlıklarınızı kaybetmek istemiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Yapı Kredi bankası yaptığı duyuruda zamanaşımına uğrayacak hesaplarının mahiyeti hakkında bilgilendirmede bulundu. Bir bankadan açtığınız hesap için 10 yıl hiçbir işlem yapmadığınız takdirde hesabınız zamanaşımına uğrayacaktır. Alacak ve emanet listesine dair bir link paylaşan banka, bu site üzerinden zamanaşımına uğrayan hesaplar hakkında sorgulama yapılabildiğini duyurdu.Banka hesaplarınızın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı bilgisine 31 Aralık 2023 tarihine kadar erişebilirsiniz. Eğer bu tarihi kaçırırsanız bankanın da resmi sitesinde ilan ettiği gibi alacak ve emanetlerin yanı sıra bunlarla bağlantılı kar payı, faiz ve diğer bütün gelirlerin Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına aktarılacağı bilgisi veriliyor.Zamanaşımı için Yapı Kredi bankası 2023 yılının Aralık ayını son tarih olarak müşterilerine duyurdu. Eğer sizlerin de açtığınız hesapların mahiyeti hakkında bir merakınız varsa 2023 YTM Zamanaşımı Listesi ekranlarından isim soy isim bilginizle sorgulama yapabilirsiniz. Yapı Kredi bankasının resmi internet adresinde konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bankamızda 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar listesine zamanaşımı sorgulama ekranından ulaşılabilir. Listede bilgileri bulunan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde söz konusu kıymetler ilgili yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına devredilecektir." ifadelerine yer verildi.