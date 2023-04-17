Yapı Kredi kasasını emeklilere açtı! Maaşınıza göre bakın: 36.000 TL'ye kadar promosyon verilecek

Yapı kredi Bankası emeklilere yönelik bir kampanya düzenlemiştir ve bu kampanya kapsamında emekli müşterilere yüksek maaş promosyonu ve ihtiyaç kredisi imkanları sunmaktadır. Kampanya dahilinde, emekli müşterilere belirli bir tutarda nakit promosyon ödemesi, ilave promosyonlar ve düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanımı gibi avantajlar sunulmaktadır. Bu avantajlar, müşterilerin belirli koşulları yerine getirmeleri ve belirli bir süre boyunca bankada taahhütte bulunmaları şartıyla sunulmaktadır. Kampanya detayları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için Yapı Kredi Bankası'nın web sitesini veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
Yapı Kredi bankası, emekli müşterileri için çeşitli promosyon ve fırsatlar sunuyor. Bu kampanyaların birinci hedefi, müşterilerin emekli aylıklarını Yapı Kredi'den almalarını sağlamaktır.
KAMPANYA 30 NİSAN 2023 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığı ödemelerini üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere çeşitli nakit promosyonlar sunuyor. Bu promosyonlar, müşterilerin aylık net gelir seviyelerine göre değişmektedir ve taahhütname imzalandıktan sonra ek bir koşul olmadan ödenmektedir. Ayrıca, müşteriler, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayarak, 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verirlerse, maaş baremine bakılmaksızın ek olarak 250 TL nakit ödül kazanabilirler. Kampanya başlangıç tarihinden itibaren üç ay boyunca, 0 faizli 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden yararlanma fırsatı da sunulmaktadır. Yapı Kredi ayrıca, ilk kez kredi kartı alan veya kampanya başlangıç tarihinden itibaren 06.06.2023'e kadar toplamda 500 TL harcama yapan müşterilere ek 750 TL nakit promosyon sunmaktadır. Son olarak, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, 15.03.2023 ve 30.06.2023 tarihleri arasında minimum 25.000 TL değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanımıyla ek 500 TL nakit promosyon kazanabilirler. Bu ödeme, müşterilerin emekli maaş hesaplarına ve Ek Ödül Taahhütnamesi'nin iptal edilmemesi durumunda Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Yapı Kredi'nin bu kampanyaları, müşterilerin Yapı Kredi'yi tercih etmelerini sağlayarak farklı fırsatlardan yararlanmalarını hedeflemektedir. Bu şekilde müşteriler, maddi açıdan avantajlı hale gelirken, Yapı Kredi de müşteri sayısını artırarak piyasada daha rekabetçi bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir. MÜŞTERİLERE SUNULAN AVANTAJLAR