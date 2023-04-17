EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 12:45

Yapı Kredi kasasını emeklilere açtı! Maaşınıza göre bakın: 36.000 TL'ye kadar promosyon verilecek

Yapı Kredi Bankası emeklilere yönelik bir kampanya düzenliyor. İlave promosyonlar için ek koşulların yerine getirilmesi durumunda ek nakit ödüller de verilmektedir. Bunların yanı sıra düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanımı fırsatı da sunulmaktadır. Bu kampanya kapsamında müşterilere toplamda 36.000 TL'ye yakın avantaj sağlanmaktadır. İşte detaylar...

EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 12:45
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Yapı Kredi kasasını emeklilere açtı! Maaşınıza göre bakın: 36.000 TL'ye kadar promosyon verilecek


Yapı kredi Bankası emeklilere yönelik bir kampanya düzenlemiştir ve bu kampanya kapsamında emekli müşterilere yüksek maaş promosyonu ve ihtiyaç kredisi imkanları sunmaktadır. Kampanya dahilinde, emekli müşterilere belirli bir tutarda nakit promosyon ödemesi, ilave promosyonlar ve düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanımı gibi avantajlar sunulmaktadır. Bu avantajlar, müşterilerin belirli koşulları yerine getirmeleri ve belirli bir süre boyunca bankada taahhütte bulunmaları şartıyla sunulmaktadır. Kampanya detayları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için Yapı Kredi Bankası'nın web sitesini veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Yapı Kredi bankası, emekli müşterileri için çeşitli promosyon ve fırsatlar sunuyor. Bu kampanyaların birinci hedefi, müşterilerin emekli aylıklarını Yapı Kredi'den almalarını sağlamaktır.

KAMPANYA 30 NİSAN 2023 TARİHİNE  KADAR GEÇERLİ

YAPIKREDİ



Yapı Kredi, SGK emekli aylığı ödemelerini üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere çeşitli nakit promosyonlar sunuyor. Bu promosyonlar, müşterilerin aylık net gelir seviyelerine göre değişmektedir ve taahhütname imzalandıktan sonra ek bir koşul olmadan ödenmektedir.

Ayrıca, müşteriler, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayarak, 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verirlerse, maaş baremine bakılmaksızın ek olarak 250 TL nakit ödül kazanabilirler. Kampanya başlangıç tarihinden itibaren üç ay boyunca, 0 faizli 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden yararlanma fırsatı da sunulmaktadır.

Yapı Kredi ayrıca, ilk kez kredi kartı alan veya kampanya başlangıç tarihinden itibaren 06.06.2023'e kadar toplamda 500 TL harcama yapan müşterilere ek 750 TL nakit promosyon sunmaktadır.

Son olarak, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, 15.03.2023 ve 30.06.2023 tarihleri arasında minimum 25.000 TL değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanımıyla ek 500 TL nakit promosyon kazanabilirler. Bu ödeme, müşterilerin emekli maaş hesaplarına ve Ek Ödül Taahhütnamesi'nin iptal edilmemesi durumunda Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Yapı Kredi'nin bu kampanyaları, müşterilerin Yapı Kredi'yi tercih etmelerini sağlayarak farklı fırsatlardan yararlanmalarını hedeflemektedir. Bu şekilde müşteriler, maddi açıdan avantajlı hale gelirken, Yapı Kredi de müşteri sayısını artırarak piyasada daha rekabetçi bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir.

MÜŞTERİLERE SUNULAN AVANTAJLAR

YAPIKREEDİ

Emekliler için sevindirici bir haberimiz var! Bir kampanya çerçevesinde sunulan avantajlar ile emekli müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında emekli müşterilere, emekli aylığına bağlı olarak 7.500 TL nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonra iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş baremine bağımsız olarak 250 TL ek nakit ödül kazanabilirsiniz.

İlk kez kredi kartı alan veya mevcut kartlarını 06.06.2023'e kadar kullanarak toplam 500 TL harcama yapan müşterilere ek 750 TL nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk gününden başlayarak üç ay süreyle, 0 faizli 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limiti fırsatı sunuyor.

15.03.2023 ve 30.06.2023 tarihleri arasında minimum 25.000 TL değerinde düşük bireysel ihtiyaç kredisi kullanımıyla ek 500 TL nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Tüm bu avantajlar bir araya geldiğinde, emekli müşteriler yaklaşık 36.000 TL'ye kadar fırsat elde edebilirler. Elbette, tercih tamamen size kalmıştır ve diğer bankaların emekli promosyonlarına da göz atabilirsiniz.

Ödemeler, müşterilerin emekli maaş hesaplarına ve Ek Ödül Taahhütnamesi'nin iptal edilmemesi durumunda yapılacaktır. Siz de bu kampanyadan yararlanmak için hemen bize başvurabilirsiniz.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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