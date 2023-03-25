Yapı kredi maaşını taşıyana rekor ödeme yapacak! Hala söz vermeyenler o ödemeyi hemen alacak! İşte promosyon miktarı ve şartları. Maaşını almayanlar, henüz banka tercihi yapmayanlar. İşte size dev bir fırsat. Maaşınızı taşımanız halinde anında promosyon ödemeniz elinde. İşte Yapı Kredi Bankası'nın promosyon kampanyası ve ödemeleri. Tüm detaylar haberimizde...
YAPI KREDİ BANKASINDAN DEV EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON KAMPANYASI GELDİYapı Kredi Bankası son olarak promosyon kampanyasını duyurdu. Henüz promosyon ödemelerini almamış emeklilerin maaş hesaplarını taşımaları sonucunda anında milli piyango değerinde promosyon destek ödemesi gelecek. Güncel olarak belirlenen tutarları bu sayede alabilecek emekliler. Tek yapılması gereken maaş hesabını Yapı Kredi Bankası'na taşımak. Mart ayı için emeklilik promosyon kampanyasını duyuran banka diğer bankaların önüne geçmiş durumda. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt etmesi halinde alınan promosyon ödemeleri, bankaların müşteri çekebilmek için yaptığı kampanyalar arasında yer alıyor.
Bankalar müşteri kazanmak ve kaybetmemek için promosyon ödemeleri yapıyor. Bunu da müşterinin 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü vermesi halinde yapılabiliyor. Yapı Kredi Bankası'nın müşterileri için duyurduğu bu dev kampanya ise emeklilerin yüzünü güldüren cinsten. İşte Yapı Kredi Bankası'nın şok edici mart ayı promosyon ödeme kampanyası ve diğer ayrıntılar...
Son olarak en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunun açıklanmasının ardından şimdi de yeni gelecek olan promosyon tutarlarına gözler çevrilmişti. Yapı Kredi Bankası mart ayı için güncel promosyon kampanyasını duyurdu. Rakam ise oldukça tatmin edici. Milyonlarca emeklinin araştırdığı bu konu sonrasında açıklanan güncel promosyon rakamı... 3 yıl boyunca maaşını Yapı Kredi Bankasından alma sözü verenlere 8 bin 500 TL değerinde promosyon ödemesi yapılacak. Hem de hemen! 3 bin 499 TL altı maaşlar için 4 bin 500 TL, Aylık maaş 3 bin 500 ve 7 bin 499 TL arasında emekl maaşları için 5 bin 250 TL, Aylık, 7 bin 500 ve 9 bin 999 TL arasında emekliler için vereceği promosyon tutarı 6 bin 750, 10 bin TL üzerinde emekli maaşındaki kişiler için ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.