Yapı Kredi müşterileri dikkat! Bunu yapana 200 TL hediye edilecek

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İSTER ÇALIŞIN İSTER ÇALIŞMAYIN KENDİ EMEKLİ MAAŞINIZI PLANLAYABİLİRSİNİZ
Bunlara kişisel emeklilik denir ve emeklilik için tasarruf etmenin harika bir yoludur. Çalıştığınız işten bir tane emekliliğe sahip oluyorsunuz, peki neden 2. Bir emeklilik şansınız olmasın. Bireysel emeklilik nedir? Bireysel emeklilik, tanımlanmış katkı paylı emeklilik türüdür. Bir sağlayıcı seçin ve prim ödemeyi kabul edin. Tanımlı katkı payı kılavuzumuz hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Diğer emeklilik planları gibi, bireysel emeklilik planları da emekliliğe hazırlanmak için vergi tasarrufu sağlayan bir yol sunar. Bireysel emeklilik planına, yatırılan para, emeklilikte kullanılabilecek bir pota yatırılır. Katkı payları üstünden vergi indirimi kazanırsınız. Yani normalde ülkeye ödenen gelir vergisi emekli maaşına aktarılıyor. Pot parası çoğunlukla vergisiz büyür ve emekli olduğunuzda, genellikle emeklilik potunuzun %25'ine kadar vergiden muaf olabilirsiniz. Emekli maaşınıza genellikle 55 yaşından itibaren de erişebilirsiniz.
BİREYSEL EMEKLİLİĞİN UYGUNLUĞU
Kararınız, emeklilik için ne kadar tasarruf edebileceğinize ve diğer emekli maaşlarından ne kadar alabileceğinize bağlı olacaktır. Aşağıdaki durumlarda kişisel emeklilik planı sizin için doğru olabilir: Serbest meslek sahibiyim ve şirketten emekli maaşı alamıyorum Çalışmıyorum ama emekli maaşı alabilirim Yaşlılığım için daha fazla birikim yapmak istiyorum İşvereninizin sunduğu emekli maaşını şirket emekliliği olarak değerlendirebilirsiniz. Paydaş emekliliği, esnek bir bireysel emekliliktir.
BİREYSEL EMEKLİLİK ALMADAN ÖNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN DİĞER FAKTÖRLER
Bireysel emeklilik planı seçmek, çeşitli faktörleri dikkate alan önemli bir finansal karardır. Katkı sağlamanın kuralları nelerdir para nasıl yatırılacak Emekli maaşı sağlayıcısı, emekli maaşınızı ayarlamak ve idare için sizden ne kadar ücret alıyor? KAMPANYANIN DETAYLARI İÇİN:
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