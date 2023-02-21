Yapı Kredi müşterileri dikkat! Listede isminiz var mı hemen bakın: Banka şubeye çağırıyor!

Yapı kredi Bankası bütün müşterilerini ilgilendiren yeni bir duyuru paylaştı. Yapılan uyarıya göre müşterilerin işlem yapmadıkları hesapları ile ilgili bankaya gitmesi gerekiyor. Peki hangi hesap sahipleri konuyla ilgilenmeli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ BANKASI UYARILARIYapı Kredi Bankası 10 sene içinde herhangi bir işlem yapılmayan hesap sahipleri ile ilgili yeni bir uyarı paylaştı. Yapılan duyuruya göre YTM'ye devredilecek hesaplar 1 Ocak ve 31 Aralık arasında zaman aşımına uğrayacak hesap sahiplerini ilgilendiriyor.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 83. madde kapsamında yatırım ve yan hizmetlerden uygulanan emanet ve alacaklar, faiz, kâr payı, diğer kârlar, hesap sahibi tarafından yapılan talep, işlemler verilen tarihten itibaren yatırım fonu, sermayeli yatırım ortaklığı çerçevesinde banka tarafından belirlenen tarih içinde zaman aşımına uğrayan hesaplar YTM'ye aktarılmaktadır. 2023 senesi içinde zaman aşımına uğrayacak hesaplarla ilgili bütün bilgiler banka tarafından paylaşılan liste üzerinden sorgulanabilir. Zaman aşımına uğrayan hesabı olan müşterilerin bankaya giderek YTM'ye devredilecek hesaplarla ilgili banka üzerinden işlem yapması gerekmektedir. Eğer hesaplarla ilgili bir işlem yapılmazsa hesaplardaki bütün getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilmektedir.