Finans
21 Şubat 2023 - 18:00

Yapı Kredi müşterileri dikkat! Listede isminiz var mı hemen bakın: Banka şubeye çağırıyor!

Bankalar son zamanlarda vatandaşların kullanılmayan hesapları ile ilgili uyarılarına devam ediyor. Peki Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan uyarı nedir? Hangi işlemlerin yapılması gerekiyor? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
21 Şubat 2023 - 18:00
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Yapı Kredi müşterileri dikkat! Listede isminiz var mı hemen bakın: Banka şubeye çağırıyor!
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Yapı kredi Bankası bütün müşterilerini ilgilendiren yeni bir duyuru paylaştı. Yapılan uyarıya göre müşterilerin işlem yapmadıkları hesapları ile ilgili bankaya gitmesi gerekiyor. Peki hangi hesap sahipleri konuyla ilgilenmeli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI UYARILARI

Yapı Kredi Bankası 10 sene içinde herhangi bir işlem yapılmayan hesap sahipleri ile ilgili yeni bir uyarı paylaştı. Yapılan duyuruya göre YTM'ye devredilecek hesaplar 1 Ocak ve 31 Aralık arasında zaman aşımına uğrayacak hesap sahiplerini ilgilendiriyor. 



Yapı Kredi Bankası Zaman Aşımı Hesapları

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 83. madde kapsamında yatırım ve yan hizmetlerden uygulanan emanet ve alacaklar, faiz, kâr payı, diğer kârlar, hesap sahibi tarafından yapılan talep, işlemler verilen tarihten itibaren yatırım fonu, sermayeli yatırım ortaklığı çerçevesinde banka tarafından belirlenen tarih içinde zaman aşımına uğrayan hesaplar YTM'ye aktarılmaktadır. 2023 senesi içinde zaman aşımına uğrayacak hesaplarla ilgili bütün bilgiler banka tarafından paylaşılan liste üzerinden sorgulanabilir. Zaman aşımına uğrayan hesabı olan müşterilerin bankaya giderek YTM'ye devredilecek hesaplarla ilgili banka üzerinden işlem yapması gerekmektedir. Eğer hesaplarla ilgili bir işlem yapılmazsa hesaplardaki bütün getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilmektedir. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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